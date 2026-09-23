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Корпус ExeGate Minitower BAA-109U2 черный (EX291271RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate Minitower BAA-109U2 черный (EX291271RUS)

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Корпус ExeGate Minitower BAA-109U2 черный (EX291271RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Minitower BAA-109U2 черный (EX291271RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Minitower BAA-109U2 черный (EX291271RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Minitower BAA-109U2 черный (EX291271RUS) - фото 4
Корпус ExeGate Minitower BAA-109U2 черный (EX291271RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-109U2 черный (EX291271RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-109U2 черный (EX291271RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-109U2 черный (EX291271RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-109U2 черный (EX291271RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-109U2 черный (EX291271RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625855
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус ExeGate Minitower BAA-109U2 черный (EX291271RUS)
1 530 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
175x355x305
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х46х27
Вес, г.
50

Описание товара Корпус ExeGate Minitower BAA-109U2 черный (EX291271RUS)

Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Несмотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower BAA-109U2 черный (EX291271RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
175x355x305
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Несмотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate Minitower BAA-109U2 черный (EX291271RUS) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1530 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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