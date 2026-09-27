Блок питания ExeGate 800W 800NPXE black (EX292177RUS)
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate 800W 800NPXE black (EX292177RUS)
Блок питания 800W ExeGate 800NPXE (EX292177RUS) представляет собой надежное и мощное устройство, способное обеспечить стабильное электропитание вашему компьютеру. Этот блок питания имеет стандарт ATX12V 2.3 и оснащен пассивным PFC, что обеспечивает эффективное использование электроэнергии и защиту от перенапряжений. Один из ключевых элементов этого устройства - вентилятор размером 120 мм, который обеспечивает отличную вентиляцию и охлаждение, что позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри блока питания даже при высоких нагрузках. Это дает возможность работать долгие часы без перегрева и снижения производительности. Блок питания ExeGate 800NPXE оснащен разнообразными разъемами для подключения различных устройств. На материнской плате предусмотрен разъем 24 pin, а также 2 разъема 4+4-pin CPU для подключения процессора. Для видеокарт доступно 2 разъема 6+2-pin PCI-E, а для других устройств - 3 разъема 4-pin IDE (Molex) и 5 разъемов 15-pin SATA. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, блок питания ExeGate 800NPXE обеспечивает стабильное и надежное электропитание для вашего компьютера. Его высокая мощность в 800 Вт позволяет работать с мощными комплектующими и обеспечивает запас по мощности для возможных апгрейдов. Этот блок питания отличается не только высокой производительностью, но и надежностью и долгим сроком службы. Он идеально подходит для геймеров, оверклокеров и просто для тех, кто ценит качество и надежность в работе своего компьютера.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 800W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 800W
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