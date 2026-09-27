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Блок питания ExeGate 800W 800NPXE black (EX292177RUS) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 800W 800NPXE black (EX292177RUS)

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Блок питания ExeGate 800W 800NPXE black (EX292177RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 800W 800NPXE black (EX292177RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 800W 800NPXE black (EX292177RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 800W 800NPXE black (EX292177RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
  • Блок питания ExeGate 800W 800NPXE black (EX292177RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 800W 800NPXE black (EX292177RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 800W 800NPXE black (EX292177RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 800W 800NPXE black (EX292177RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
2 430 руб.  4 040 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625170
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 800W 800NPXE black (EX292177RUS)
2 430 руб. -40%
4 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х9
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блок питания ExeGate 800W 800NPXE black (EX292177RUS)

Блок питания 800W ExeGate 800NPXE (EX292177RUS) представляет собой надежное и мощное устройство, способное обеспечить стабильное электропитание вашему компьютеру. Этот блок питания имеет стандарт ATX12V 2.3 и оснащен пассивным PFC, что обеспечивает эффективное использование электроэнергии и защиту от перенапряжений. Один из ключевых элементов этого устройства - вентилятор размером 120 мм, который обеспечивает отличную вентиляцию и охлаждение, что позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри блока питания даже при высоких нагрузках. Это дает возможность работать долгие часы без перегрева и снижения производительности. Блок питания ExeGate 800NPXE оснащен разнообразными разъемами для подключения различных устройств. На материнской плате предусмотрен разъем 24 pin, а также 2 разъема 4+4-pin CPU для подключения процессора. Для видеокарт доступно 2 разъема 6+2-pin PCI-E, а для других устройств - 3 разъема 4-pin IDE (Molex) и 5 разъемов 15-pin SATA. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, блок питания ExeGate 800NPXE обеспечивает стабильное и надежное электропитание для вашего компьютера. Его высокая мощность в 800 Вт позволяет работать с мощными комплектующими и обеспечивает запас по мощности для возможных апгрейдов. Этот блок питания отличается не только высокой производительностью, но и надежностью и долгим сроком службы. Он идеально подходит для геймеров, оверклокеров и просто для тех, кто ценит качество и надежность в работе своего компьютера.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 800W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 800W 800NPXE black (EX292177RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
800
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания 800W ExeGate 800NPXE (EX292177RUS) представляет собой надежное и мощное устройство, способное обеспечить стабильное электропитание вашему компьютеру. Этот блок питания имеет стандарт ATX12V 2.3 и оснащен пассивным PFC, что обеспечивает эффективное использование электроэнергии и защиту от перенапряжений. Один из ключевых элементов этого устройства - вентилятор размером 120 мм, который обеспечивает отличную вентиляцию и охлаждение, что позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри блока питания даже при высоких нагрузках. Это дает возможность работать долгие часы без перегрева и снижения производительности. Блок питания ExeGate 800NPXE оснащен разнообразными разъемами для подключения различных устройств. На материнской плате предусмотрен разъем 24 pin, а также 2 разъема 4+4-pin CPU для подключения процессора. Для видеокарт доступно 2 разъема 6+2-pin PCI-E, а для других устройств - 3 разъема 4-pin IDE (Molex) и 5 разъемов 15-pin SATA. Несмотря на отсутствие сертификата 80 PLUS, блок питания ExeGate 800NPXE обеспечивает стабильное и надежное электропитание для вашего компьютера. Его высокая мощность в 800 Вт позволяет работать с мощными комплектующими и обеспечивает запас по мощности для возможных апгрейдов. Этот блок питания отличается не только высокой производительностью, но и надежностью и долгим сроком службы. Он идеально подходит для геймеров, оверклокеров и просто для тех, кто ценит качество и надежность в работе своего компьютера.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 800W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 800W 800NPXE black (EX292177RUS) - стоимость товара 2430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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