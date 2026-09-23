Блок питания для сервера 1000W ServerPRO-1000ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292192RUS EXEGATE
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания для сервера 1000W ServerPRO-1000ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292192RUS EXEGATE
Серверный БП ExeGate ServerPRO-1000RADS выдает постоянный ток с напряжением 3.3-12 В для питания электроэнергией всех компонентов сервера. При выходной мощности по всем линиям 1000 Вт БП демонстрирует высокую энергоэффективность, соответствующую сертификату 80plus Standart. В плане подключения кабелей изделие имеет полумодульную конструкцию: некоторые кабели с разъемами питания могут быть отсоединены. В БП предусмотрены кабели с коннекторами 20 + 4 pin для присоединения материнской платы, 2x 4+4 pin для питания ЦПУ и др. БП для серверной сборки ExeGate ServerPRO-1000RADS рассчитан на работу от сети переменного тока при входном напряжении 115-242 В и частоте 47/63 Гц. В источнике питания предусмотрена активная система охлаждения с интегрированным вентилятором размером 140x140 мм.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 1000W
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 1000W
Отзывы о товаре Блок питания для сервера 1000W ServerPRO-1000ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292192RUS EXEGATE