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Блок питания для сервера 1000W ServerPRO-1000ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292192RUS EXEGATE купить с доставкой в Москве
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Блок питания для сервера 1000W ServerPRO-1000ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292192RUS EXEGATE

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Блок питания для сервера 1000W ServerPRO-1000ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292192RUS EXEGATE - фото 1
Блок питания для сервера 1000W ServerPRO-1000ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292192RUS EXEGATE - фото 2
Блок питания для сервера 1000W ServerPRO-1000ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292192RUS EXEGATE - фото 3
Блок питания для сервера 1000W ServerPRO-1000ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292192RUS EXEGATE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для сервера
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
10
  • Блок питания для сервера 1000W ServerPRO-1000ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292192RUS EXEGATE - фото 1
  • Блок питания для сервера 1000W ServerPRO-1000ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292192RUS EXEGATE - фото 2
  • Блок питания для сервера 1000W ServerPRO-1000ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292192RUS EXEGATE - фото 3
  • Блок питания для сервера 1000W ServerPRO-1000ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292192RUS EXEGATE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739119
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Назначение
для сервера
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
10
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
2
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х9
Вес, кг.
1.64

Описание товара Блок питания для сервера 1000W ServerPRO-1000ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292192RUS EXEGATE

Серверный БП ExeGate ServerPRO-1000RADS выдает постоянный ток с напряжением 3.3-12 В для питания электроэнергией всех компонентов сервера. При выходной мощности по всем линиям 1000 Вт БП демонстрирует высокую энергоэффективность, соответствующую сертификату 80plus Standart. В плане подключения кабелей изделие имеет полумодульную конструкцию: некоторые кабели с разъемами питания могут быть отсоединены. В БП предусмотрены кабели с коннекторами 20 + 4 pin для присоединения материнской платы, 2x 4+4 pin для питания ЦПУ и др. БП для серверной сборки ExeGate ServerPRO-1000RADS рассчитан на работу от сети переменного тока при входном напряжении 115-242 В и частоте 47/63 Гц. В источнике питания предусмотрена активная система охлаждения с интегрированным вентилятором размером 140x140 мм.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 1000W

Отзывы о товаре Блок питания для сервера 1000W ServerPRO-1000ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292192RUS EXEGATE




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Назначение
для сервера
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
10
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
80
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный БП ExeGate ServerPRO-1000RADS выдает постоянный ток с напряжением 3.3-12 В для питания электроэнергией всех компонентов сервера. При выходной мощности по всем линиям 1000 Вт БП демонстрирует высокую энергоэффективность, соответствующую сертификату 80plus Standart. В плане подключения кабелей изделие имеет полумодульную конструкцию: некоторые кабели с разъемами питания могут быть отсоединены. В БП предусмотрены кабели с коннекторами 20 + 4 pin для присоединения материнской платы, 2x 4+4 pin для питания ЦПУ и др. БП для серверной сборки ExeGate ServerPRO-1000RADS рассчитан на работу от сети переменного тока при входном напряжении 115-242 В и частоте 47/63 Гц. В источнике питания предусмотрена активная система охлаждения с интегрированным вентилятором размером 140x140 мм.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 1000W
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Блок питания для сервера 1000W ServerPRO-1000ADS ATX 12V Ver2.3 80+ APFC 2x8cm Fans 24pin 2x(4+4)pin 2x(6+2)pin 10xSATA 5xMolex черный EX292192RUS EXEGATE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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