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West, Leslie, Unusual Suspects (coloured) (0810020506723) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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West, Leslie, Unusual Suspects (coloured) (0810020506723) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка West, Leslie, Unusual Suspects (coloured) (0810020506723) - фото 1
Виниловая пластинка West, Leslie, Unusual Suspects (coloured) (0810020506723) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка West, Leslie, Unusual Suspects (coloured) (0810020506723) - фото 1
  • Виниловая пластинка West, Leslie, Unusual Suspects (coloured) (0810020506723) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624971
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара West, Leslie, Unusual Suspects (coloured) (0810020506723) виниловая пластинка

Необычные подозреваемые„ - это название нового альбома Лесли Уэста, его первой сольной работы после “Blue Me 2006 года. С такими известными гостями, как Джо Бонамасса, Билли Гиббонс, Закк Уайлд, Стив Лукатер и Слэш, он записал двенадцать новых песен, вернув музыкальную арку к ее истокам в конце 60-х. Уэст предлагает „Необычным подозреваемым“ широкий стилистический диапазон: в нем можно услышать блюз-рок во многих различных аспектах. “ Стоя на возвышенностия написал и поставил в соавторстве с Билли Гиббонсом, и я сознательно хотел представить пьесу в стиле ZZ-Top.“ “Nothings Changed также дышит духом ZZ-Top, который звучит на протяжении всей песни - Однако я записал этот номер со своим приятелем Закком Уайлдом, потому что, на мой взгляд, он был создан специально для него. Закк, кстати, исполнил песню Вилли Нельсона в соавторстве со Слэшем на „Turn Out The Lights““.

Отзывы о товаре West, Leslie, Unusual Suspects (coloured) (0810020506723) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Необычные подозреваемые„ - это название нового альбома Лесли Уэста, его первой сольной работы после “Blue Me 2006 года. С такими известными гостями, как Джо Бонамасса, Билли Гиббонс, Закк Уайлд, Стив Лукатер и Слэш, он записал двенадцать новых песен, вернув музыкальную арку к ее истокам в конце 60-х. Уэст предлагает „Необычным подозреваемым“ широкий стилистический диапазон: в нем можно услышать блюз-рок во многих различных аспектах. “ Стоя на возвышенностия написал и поставил в соавторстве с Билли Гиббонсом, и я сознательно хотел представить пьесу в стиле ZZ-Top.“ “Nothings Changed также дышит духом ZZ-Top, который звучит на протяжении всей песни - Однако я записал этот номер со своим приятелем Закком Уайлдом, потому что, на мой взгляд, он был создан специально для него. Закк, кстати, исполнил песню Вилли Нельсона в соавторстве со Слэшем на „Turn Out The Lights““.
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