Tricky - False Idols (0730003730832) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tricky - False Idols (0730003730832) виниловая пластинка
False Idols — десятый альбом британского трип-хоп исполнителя Tricky, вышедший 28 мая 2013 года. Первый альбом Tricky, выпущенный через его лейбл False Idols. Tricky сравнивает пластинку со своим дебютным релизом Maxinquaye. Также он считает False Idols своим лучшим альбомом. Tricky говорил, что False Idols - это альбом о том, как он снова обрел самого себя, а пластинку считает лучшей своей работой. Песня «Nothings Changed» записанная совместно с Франческой Бельмонт, вышла 27 февраля 2013. Также вышел клип на песню «Does It». Релиз на белом виниле. Трики (Tricky, настоящее имя — Эдриан Тоус, род. 27 января 1968, Бристоль) — культовый британский трип-хоп музыкант, один из основоположников жанра, представитель бристольской андеграунд-сцены, известный оригинальным подходом к вокальному исполнению, совмещающему кантилену с речитативом. Трики является пионером трип-хопа, его работы отличаются тёмным, многослойным музыкальным стилем, сочетающим разнородные культурные влияния и жанры, в том числе хип-хоп, альтернативный рок и рагга. На протяжении своей карьеры он сотрудничал с широким кругом исполнителей, такими как Терри Холл, Бьорк, Gravediggaz, Грейс Джонс или Пи Джей Харви. Он работал как приглашённый музыкант на ранних альбомах группы Massive Attack, но никогда не был официально участником этого коллектива. В 1994 году начал сольную карьеру. В 1995 году выпустил при участии вокалистки Мартины Топли-Бёрд первый сольный альбом, «Maxinquaye», ставший образцом трип-хопа. В 1996 году музыкант выпустил еще два альбома, но для соблюдения условий контракта с лейблом один из этих альбомов, «Nearly God», издавался под одноимённым псевдонимом.
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