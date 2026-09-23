Tricky, Fall To Pieces (4062548013672) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tricky, Fall To Pieces (4062548013672) виниловая пластинка
«Fall to Pieces» - четырнадцатый студийный альбом британского трип-хоп исполнителя Tricky. Он был выпущен 4 сентября 2020 года на лейбле False Idols. В записи релиза приняли участие Marta и Oh Land Трики (Tricky, настоящее имя — Эдриан Тоус, род. 27 января 1968, Бристоль) — культовый британский трип-хоп музыкант, один из основоположников жанра, представитель бристольской андеграунд-сцены, известный оригинальным подходом к вокальному исполнению, совмещающему кантилену с речитативом. Трики является пионером трип-хопа, его работы отличаются тёмным, многослойным музыкальным стилем, сочетающим разнородные культурные влияния и жанры, в том числе хип-хоп, альтернативный рок и рагга. На протяжении своей карьеры он сотрудничал с широким кругом исполнителей, такими как Терри Холл, Бьорк, Gravediggaz, Грейс Джонс или Пи Джей Харви. Он работал как приглашённый музыкант на ранних альбомах группы Massive Attack, но никогда не был официально участником этого коллектива. В 1994 году начал сольную карьеру. В 1995 году выпустил при участии вокалистки Мартины Топли-Бёрд первый сольный альбом, «Maxinquaye», ставший образцом трип-хопа. В 1996 году музыкант выпустил еще два альбома, но для соблюдения условий контракта с лейблом один из этих альбомов, «Nearly God», издавался под одноимённым псевдонимом.
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