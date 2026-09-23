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Tricky, Fall To Pieces (4062548013672) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tricky, Fall To Pieces (4062548013672) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Tricky, Fall To Pieces (4062548013672) - фото 1
Виниловая пластинка Tricky, Fall To Pieces (4062548013672) - фото 2
Виниловая пластинка Tricky, Fall To Pieces (4062548013672) - фото 3
Виниловая пластинка Tricky, Fall To Pieces (4062548013672) - фото 4
Виниловая пластинка Tricky, Fall To Pieces (4062548013672) - фото 5
Виниловая пластинка Tricky, Fall To Pieces (4062548013672) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Tricky, Fall To Pieces (4062548013672) - фото 1
  • Виниловая пластинка Tricky, Fall To Pieces (4062548013672) - фото 2
  • Виниловая пластинка Tricky, Fall To Pieces (4062548013672) - фото 3
  • Виниловая пластинка Tricky, Fall To Pieces (4062548013672) - фото 4
  • Виниловая пластинка Tricky, Fall To Pieces (4062548013672) - фото 5
  • Виниловая пластинка Tricky, Fall To Pieces (4062548013672) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624933
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tricky, Fall To Pieces (4062548013672) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Tricky, Fall To Pieces (4062548013672) виниловая пластинка

«Fall to Pieces» - четырнадцатый студийный альбом британского трип-хоп исполнителя Tricky. Он был выпущен 4 сентября 2020 года на лейбле False Idols. В записи релиза приняли участие Marta и Oh Land Трики (Tricky, настоящее имя — Эдриан Тоус, род. 27 января 1968, Бристоль) — культовый британский трип-хоп музыкант, один из основоположников жанра, представитель бристольской андеграунд-сцены, известный оригинальным подходом к вокальному исполнению, совмещающему кантилену с речитативом. Трики является пионером трип-хопа, его работы отличаются тёмным, многослойным музыкальным стилем, сочетающим разнородные культурные влияния и жанры, в том числе хип-хоп, альтернативный рок и рагга. На протяжении своей карьеры он сотрудничал с широким кругом исполнителей, такими как Терри Холл, Бьорк, Gravediggaz, Грейс Джонс или Пи Джей Харви. Он работал как приглашённый музыкант на ранних альбомах группы Massive Attack, но никогда не был официально участником этого коллектива. В 1994 году начал сольную карьеру. В 1995 году выпустил при участии вокалистки Мартины Топли-Бёрд первый сольный альбом, «Maxinquaye», ставший образцом трип-хопа. В 1996 году музыкант выпустил еще два альбома, но для соблюдения условий контракта с лейблом один из этих альбомов, «Nearly God», издавался под одноимённым псевдонимом.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
«Fall to Pieces» - четырнадцатый студийный альбом британского трип-хоп исполнителя Tricky. Он был выпущен 4 сентября 2020 года на лейбле False Idols. В записи релиза приняли участие Marta и Oh Land Трики (Tricky, настоящее имя — Эдриан Тоус, род. 27 января 1968, Бристоль) — культовый британский трип-хоп музыкант, один из основоположников жанра, представитель бристольской андеграунд-сцены, известный оригинальным подходом к вокальному исполнению, совмещающему кантилену с речитативом. Трики является пионером трип-хопа, его работы отличаются тёмным, многослойным музыкальным стилем, сочетающим разнородные культурные влияния и жанры, в том числе хип-хоп, альтернативный рок и рагга. На протяжении своей карьеры он сотрудничал с широким кругом исполнителей, такими как Терри Холл, Бьорк, Gravediggaz, Грейс Джонс или Пи Джей Харви. Он работал как приглашённый музыкант на ранних альбомах группы Massive Attack, но никогда не был официально участником этого коллектива. В 1994 году начал сольную карьеру. В 1995 году выпустил при участии вокалистки Мартины Топли-Бёрд первый сольный альбом, «Maxinquaye», ставший образцом трип-хопа. В 1996 году музыкант выпустил еще два альбома, но для соблюдения условий контракта с лейблом один из этих альбомов, «Nearly God», издавался под одноимённым псевдонимом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tricky, Fall To Pieces (4062548013672) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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