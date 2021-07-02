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Emma-Jean Thackray - Yellow (5060263723448) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Emma-Jean Thackray - Yellow (5060263723448) виниловая пластинка

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Emma-Jean Thackray - Yellow (5060263723448) виниловая пластинка - фото 1
Emma-Jean Thackray - Yellow (5060263723448) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.07.2021
Исполнитель
Emma-Jean Thackray
Альбом (сингл)
Yellow
Жанр
Funk, Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Emma-Jean Thackray - Yellow (5060263723448) виниловая пластинка - фото 1
  • Emma-Jean Thackray - Yellow (5060263723448) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624909
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Emma-Jean Thackray - Yellow (5060263723448) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Movementt
Barcode
[5060263723448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.07.2021
Исполнитель
Emma-Jean Thackray
Альбом (сингл)
Yellow
Жанр
Funk, Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Emma-Jean Thackray - Yellow (5060263723448) виниловая пластинка

Дебютный альбом Эммы-Джин Тэкрей в точности похож на то, о чем мы мечтали последние 12 месяцев: трансцендентный, человеческий, совместный опыт. На протяжении 49 минут Yellow проводит светящиеся границы между джазовым фьюжном 70-х и Пи-фанком, космическими призывами Сан Ра и Элис Колтрейн и великолепной оркестровкой the Beach Boys.

Отзывы о товаре Emma-Jean Thackray - Yellow (5060263723448) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Movementt
Barcode
[5060263723448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.07.2021
Исполнитель
Emma-Jean Thackray
Альбом (сингл)
Yellow
Жанр
Funk, Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Дебютный альбом Эммы-Джин Тэкрей в точности похож на то, о чем мы мечтали последние 12 месяцев: трансцендентный, человеческий, совместный опыт. На протяжении 49 минут Yellow проводит светящиеся границы между джазовым фьюжном 70-х и Пи-фанком, космическими призывами Сан Ра и Элис Колтрейн и великолепной оркестровкой the Beach Boys.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Emma-Jean Thackray - Yellow (5060263723448) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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