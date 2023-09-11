Sting - The Bridge (0602438586509) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sting - The Bridge (0602438586509) виниловая пластинка
The Bridge - пятнадцатый студийный альбом Стинга, выпущенный в 2021 году. Стинг написал этот новый набор песен в стиле поп-рок в год глобальной пандемии, личных потерь, разлуки, срывов, изоляции и чрезвычайных социальных и политических потрясений. Издание на чёрном 180-граммовом аудиофильском виниле в разворотном конверте. Стинг - британский певец и музыкант. На заре своей карьеры выступал в составе группы The Police, но с 1984 года стал выступать сольно, что и принесло ему невероятную популярность. В активе музыканта 25 наград AMA и 11 Грэмми, миллионы проданных альбомов. Кроме того, звезда Стинга появилась на аллее славы в Голливуде.
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Достоинства:
Альбом английского музыканта Стинга The Bridge выпущен на 180 гр. массе в разворотном исполнении , есть внутренняя вкладка с текстами . Может быть не самый лучший альбом , но на нем есть несколько " задумчивых " симпатичных вещей .
По звуку без замечаний .
Недостатки:
Не существенные .
Комментарий:
Пластинка вышла в 2021 году во время пандемии , это не могло не наложить свой отпечаток - получилось несколько грустных песен . Диск издан во Франции . Поклонникам творчества The Police и Sting рекомендую . Цена выше всяких похвал .
Достоинства:
Очень хороший новый альбом легенды)
Издание тоже в порядке)
Недостатки:
нет
Достоинства:
Альбом от одного из самых успешных музыкантов нашего времени . Хороший альбом . Ни больше , ни меньше.
Недостатки:
нет
Комментарий:
The Bridge - пятнадцатый студийный и первый рок-альбом за последние пять лет легенды The Police Стинга . Диск вышел 19 ноября 2021 года , подарив поклонникам 17-кратного обладателя премии Грэмми 10 отличных треков ! Песни в основном легкие и приятные . Радует нормальный , теплый звук , живые инструменты и добротный , качественный поп-рок и ничего лишнего . Выпущен на лейбле A&M Records . Красивое издание на 180 граммовом чёрном виниле . Разворотный конверт из плотного картона с фотографиями , внутренний конверт с текстами песен .
Отзывы о товаре Sting - The Bridge (0602438586509) виниловая пластинка
Достоинства:
Альбом английского музыканта Стинга The Bridge выпущен на 180 гр. массе в разворотном исполнении , есть внутренняя вкладка с текстами . Может быть не самый лучший альбом , но на нем есть несколько " задумчивых " симпатичных вещей .
По звуку без замечаний .
Недостатки:
Не существенные .
Комментарий:
Пластинка вышла в 2021 году во время пандемии , это не могло не наложить свой отпечаток - получилось несколько грустных песен . Диск издан во Франции . Поклонникам творчества The Police и Sting рекомендую . Цена выше всяких похвал .
Достоинства:
Очень хороший новый альбом легенды)
Издание тоже в порядке)
Недостатки:
нет
Достоинства:
Альбом от одного из самых успешных музыкантов нашего времени . Хороший альбом . Ни больше , ни меньше.
Недостатки:
нет
Комментарий:
The Bridge - пятнадцатый студийный и первый рок-альбом за последние пять лет легенды The Police Стинга . Диск вышел 19 ноября 2021 года , подарив поклонникам 17-кратного обладателя премии Грэмми 10 отличных треков ! Песни в основном легкие и приятные . Радует нормальный , теплый звук , живые инструменты и добротный , качественный поп-рок и ничего лишнего . Выпущен на лейбле A&M Records . Красивое издание на 180 граммовом чёрном виниле . Разворотный конверт из плотного картона с фотографиями , внутренний конверт с текстами песен .