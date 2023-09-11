Top.Mail.Ru
Sting - The Bridge (0602438586509) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Sting - The Bridge (0602438586509) виниловая пластинка

3 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Sting, The Bridge (0602438586509) - фото 1
Виниловая пластинка Sting, The Bridge (0602438586509) - фото 2
Виниловая пластинка Sting, The Bridge (0602438586509) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Sting, The Bridge (0602438586509) - фото 1
  • Виниловая пластинка Sting, The Bridge (0602438586509) - фото 2
  • Виниловая пластинка Sting, The Bridge (0602438586509) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624888
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
200

Описание товара Sting - The Bridge (0602438586509) виниловая пластинка

The Bridge - пятнадцатый студийный альбом Стинга, выпущенный в 2021 году. Стинг написал этот новый набор песен в стиле поп-рок в год глобальной пандемии, личных потерь, разлуки, срывов, изоляции и чрезвычайных социальных и политических потрясений. Издание на чёрном 180-граммовом аудиофильском виниле в разворотном конверте. Стинг - британский певец и музыкант. На заре своей карьеры выступал в составе группы The Police, но с 1984 года стал выступать сольно, что и принесло ему невероятную популярность. В активе музыканта 25 наград AMA и 11 Грэмми, миллионы проданных альбомов. Кроме того, звезда Стинга появилась на аллее славы в Голливуде.

Отзывы о товаре Sting - The Bridge (0602438586509) виниловая пластинка

11.09.2023
Елена

Достоинства:
Альбом английского музыканта Стинга The Bridge выпущен на 180 гр. массе в разворотном исполнении , есть внутренняя вкладка с текстами . Может быть не самый лучший альбом , но на нем есть несколько " задумчивых " симпатичных вещей .
По звуку без замечаний .

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
Пластинка вышла в 2021 году во время пандемии , это не могло не наложить свой отпечаток - получилось несколько грустных песен . Диск издан во Франции . Поклонникам творчества The Police и Sting рекомендую . Цена выше всяких похвал .
07.09.2023
Михаил

Достоинства:
Очень хороший новый альбом легенды)
Издание тоже в порядке)

Недостатки:
нет
06.09.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Альбом от одного из самых успешных музыкантов нашего времени . Хороший альбом . Ни больше , ни меньше.

Недостатки:
нет

Комментарий:
The Bridge - пятнадцатый студийный и первый рок-альбом за последние пять лет легенды The Police Стинга . Диск вышел 19 ноября 2021 года , подарив поклонникам 17-кратного обладателя премии Грэмми 10 отличных треков ! Песни в основном легкие и приятные . Радует нормальный , теплый звук , живые инструменты и добротный , качественный поп-рок и ничего лишнего . Выпущен на лейбле A&M Records . Красивое издание на 180 граммовом чёрном виниле . Разворотный конверт из плотного картона с фотографиями , внутренний конверт с текстами песен .



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
The Bridge - пятнадцатый студийный альбом Стинга, выпущенный в 2021 году. Стинг написал этот новый набор песен в стиле поп-рок в год глобальной пандемии, личных потерь, разлуки, срывов, изоляции и чрезвычайных социальных и политических потрясений. Издание на чёрном 180-граммовом аудиофильском виниле в разворотном конверте. Стинг - британский певец и музыкант. На заре своей карьеры выступал в составе группы The Police, но с 1984 года стал выступать сольно, что и принесло ему невероятную популярность. В активе музыканта 25 наград AMA и 11 Грэмми, миллионы проданных альбомов. Кроме того, звезда Стинга появилась на аллее славы в Голливуде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
11.09.2023
Елена

Достоинства:
Альбом английского музыканта Стинга The Bridge выпущен на 180 гр. массе в разворотном исполнении , есть внутренняя вкладка с текстами . Может быть не самый лучший альбом , но на нем есть несколько " задумчивых " симпатичных вещей .
По звуку без замечаний .

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
Пластинка вышла в 2021 году во время пандемии , это не могло не наложить свой отпечаток - получилось несколько грустных песен . Диск издан во Франции . Поклонникам творчества The Police и Sting рекомендую . Цена выше всяких похвал .
07.09.2023
Михаил

Достоинства:
Очень хороший новый альбом легенды)
Издание тоже в порядке)

Недостатки:
нет
06.09.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Альбом от одного из самых успешных музыкантов нашего времени . Хороший альбом . Ни больше , ни меньше.

Недостатки:
нет

Комментарий:
The Bridge - пятнадцатый студийный и первый рок-альбом за последние пять лет легенды The Police Стинга . Диск вышел 19 ноября 2021 года , подарив поклонникам 17-кратного обладателя премии Грэмми 10 отличных треков ! Песни в основном легкие и приятные . Радует нормальный , теплый звук , живые инструменты и добротный , качественный поп-рок и ничего лишнего . Выпущен на лейбле A&M Records . Красивое издание на 180 граммовом чёрном виниле . Разворотный конверт из плотного картона с фотографиями , внутренний конверт с текстами песен .


Sting - The Bridge (0602438586509) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...