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Stereolab - Sound-Dust (5060384617077) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stereolab - Sound-Dust (5060384617077) виниловая пластинка

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Stereolab - Sound-Dust (5060384617077) виниловая пластинка - фото 1
Stereolab - Sound-Dust (5060384617077) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.11.2019
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Sound-Dust
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stereolab - Sound-Dust (5060384617077) виниловая пластинка - фото 1
  • Stereolab - Sound-Dust (5060384617077) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624885
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stereolab - Sound-Dust (5060384617077) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Duophonic Uhf Disks,Warp Records
Barcode
[5060384617077]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.11.2019
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Sound-Dust
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Stereolab - Sound-Dust (5060384617077) виниловая пластинка

Седьмой студийный альбом англо-французской рок-группы Stereolab. Он был выпущен 28 августа 2001 года в Северной Америке лейблом Elektra Records и 3 сентября 2001 года на международном уровне лейблом Duophonic Records. Альбом был спродюсирован Джоном Макинтайром и Джимом ОРурком и записан в чикагской студии Макинтайра Soma. Это был последний альбом Stereolab с участием певицы и гитаристки Мэри Хансен, которая погибла в результате велосипедной аварии в следующем году.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Stereolab - Sound-Dust (5060384617077) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Duophonic Uhf Disks,Warp Records
Barcode
[5060384617077]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.11.2019
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Sound-Dust
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Седьмой студийный альбом англо-французской рок-группы Stereolab. Он был выпущен 28 августа 2001 года в Северной Америке лейблом Elektra Records и 3 сентября 2001 года на международном уровне лейблом Duophonic Records. Альбом был спродюсирован Джоном Макинтайром и Джимом ОРурком и записан в чикагской студии Макинтайра Soma. Это был последний альбом Stereolab с участием певицы и гитаристки Мэри Хансен, которая погибла в результате велосипедной аварии в следующем году.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stereolab - Sound-Dust (5060384617077) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5450 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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