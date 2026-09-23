Sepultura - Roorback (Half Speed) (4050538670875) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Roorback (Half Speed)
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 624757
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538670875]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Roorback (Half Speed)
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Come Back Alive, Godless, Apes Of God, More Of The Same, Urge, Corrupted, As It Is, Mind War, Leech, The Rift, Bottomed Out, Activist, Outro, Messiah, Angel, Black Steel In The Hour Of Chaos, Mongoloid, Mountain Song, Bullet The Blue Sky, Piranha
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sepultura - Roorback (Half Speed) (4050538670875) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Come Back Alive, Godless, Apes Of God, More Of The Same, Urge, Corrupted, As It Is, Mind War, Leech, The Rift, Bottomed Out, Activist, Outro, Messiah, Angel, Black Steel In The Hour Of Chaos, Mongoloid, Mountain Song, Bullet The Blue Sky, Piranha
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538670875]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
Roorback (Half Speed)
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Come Back Alive, Godless, Apes Of God, More Of The Same, Urge, Corrupted, As It Is, Mind War, Leech, The Rift, Bottomed Out, Activist, Outro, Messiah, Angel, Black Steel In The Hour Of Chaos, Mongoloid, Mountain Song, Bullet The Blue Sky, Piranha
Версия издания
стандартное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Come Back Alive, Godless, Apes Of God, More Of The Same, Urge, Corrupted, As It Is, Mind War, Leech, The Rift, Bottomed Out, Activist, Outro, Messiah, Angel, Black Steel In The Hour Of Chaos, Mongoloid, Mountain Song, Bullet The Blue Sky, Piranha
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Sepultura - Roorback (Half Speed) (4050538670875) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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