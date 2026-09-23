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Sepultura - A-Lex (Half Speed) (4050538670899) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sepultura - A-Lex (Half Speed) (4050538670899) виниловая пластинка

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Sepultura - A-Lex (Half Speed) (4050538670899) виниловая пластинка - фото 1
Sepultura - A-Lex (Half Speed) (4050538670899) виниловая пластинка - фото 2
Sepultura - A-Lex (Half Speed) (4050538670899) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
A-Lex
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sepultura - A-Lex (Half Speed) (4050538670899) виниловая пластинка - фото 1
  • Sepultura - A-Lex (Half Speed) (4050538670899) виниловая пластинка - фото 2
  • Sepultura - A-Lex (Half Speed) (4050538670899) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624754
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sepultura - A-Lex (Half Speed) (4050538670899) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538670899]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
A-Lex
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
A-Lex I (2021 - Remaster), Moloko Mesto (2021 - Remaster), Filthy Rot (2021 - Remaster), We've Lost You! (2021 - Remaster), What I Do! (2021 - Remaster), A-Lex II (2021 - Remaster), The Treatment (2021 - Remaster), Metamorphosis (2021 - Remaster), Sadistic Values (2021 - Remaster), Forceful Behavior (2021 - Remaster), Conform (2021 - Remaster), A-Lex III (2021 - Remaster), The Experiment (2021 - Remaster), Strike (2021 - Remaster), Enough Said (2021 - Remaster), Ludwig Van (2021 - Remaster), A-L
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sepultura - A-Lex (Half Speed) (4050538670899) виниловая пластинка

Откройте для себя мощь и энергию легендарной бразильской группы Sepultura с пластинкой "A-Lex". Этот альбом — яркое подтверждение их неподдельной агрессии, технического мастерства и уникального стиля, сочетающего трэш-метал, экстремальный хардкор и элементы прогрессивного металла. Запечатленная на виниле, эта пластинка переносит вас в атмосферу сырой мощи и безграничной энергии, идеально подходящую для ценителей тяжелой музыки. Обновленное издание 2021 года с ремастированным звуком — обязательное приобретение для коллекционеров и поклонников группы. Пусть "A-Lex" станет ярким акцентом вашей музыкальной коллекции и источником вдохновения!

Отзывы о товаре Sepultura - A-Lex (Half Speed) (4050538670899) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538670899]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
A-Lex
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
A-Lex I (2021 - Remaster), Moloko Mesto (2021 - Remaster), Filthy Rot (2021 - Remaster), We've Lost You! (2021 - Remaster), What I Do! (2021 - Remaster), A-Lex II (2021 - Remaster), The Treatment (2021 - Remaster), Metamorphosis (2021 - Remaster), Sadistic Values (2021 - Remaster), Forceful Behavior (2021 - Remaster), Conform (2021 - Remaster), A-Lex III (2021 - Remaster), The Experiment (2021 - Remaster), Strike (2021 - Remaster), Enough Said (2021 - Remaster), Ludwig Van (2021 - Remaster), A-L
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Откройте для себя мощь и энергию легендарной бразильской группы Sepultura с пластинкой "A-Lex". Этот альбом — яркое подтверждение их неподдельной агрессии, технического мастерства и уникального стиля, сочетающего трэш-метал, экстремальный хардкор и элементы прогрессивного металла. Запечатленная на виниле, эта пластинка переносит вас в атмосферу сырой мощи и безграничной энергии, идеально подходящую для ценителей тяжелой музыки. Обновленное издание 2021 года с ремастированным звуком — обязательное приобретение для коллекционеров и поклонников группы. Пусть "A-Lex" станет ярким акцентом вашей музыкальной коллекции и источником вдохновения!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sepultura - A-Lex (Half Speed) (4050538670899) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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