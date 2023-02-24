Top.Mail.Ru
Philip Selway - Strange Dance (coloured) (5400863083205) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Philip Selway - Strange Dance (coloured) (5400863083205) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Philip Selway - Strange Dance (coloured) (5400863083205) виниловая пластинка - фото 1
Philip Selway - Strange Dance (coloured) (5400863083205) виниловая пластинка - фото 2
Philip Selway - Strange Dance (coloured) (5400863083205) виниловая пластинка - фото 3
Philip Selway - Strange Dance (coloured) (5400863083205) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Philip Selway
Альбом (сингл)
Strange Dance
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Philip Selway - Strange Dance (coloured) (5400863083205) виниловая пластинка - фото 1
  • Philip Selway - Strange Dance (coloured) (5400863083205) виниловая пластинка - фото 2
  • Philip Selway - Strange Dance (coloured) (5400863083205) виниловая пластинка - фото 3
  • Philip Selway - Strange Dance (coloured) (5400863083205) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624752
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Philip Selway - Strange Dance (coloured) (5400863083205) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[5400863083205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Philip Selway
Альбом (сингл)
Strange Dance
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Philip Selway - Strange Dance (coloured) (5400863083205) виниловая пластинка

Участник-основатель и барабанщик Radiohead Филип Селвей на третьем студийном альбоме Strange Dance использует все мастерство и знания, накопленные за последнее десятилетие сольной работы. Это богатое звуковое разнообразие построено на сочетании струнных, духовых и синтезированных звуков при поддержке тщательно подобранной группы музыкантов, в которую входят Ханна Пил, Эдриан Атли, Квинта, Марта Салоньи, Валентина Магалетти и Лора Муди.

Отзывы о товаре Philip Selway - Strange Dance (coloured) (5400863083205) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[5400863083205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Philip Selway
Альбом (сингл)
Strange Dance
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Участник-основатель и барабанщик Radiohead Филип Селвей на третьем студийном альбоме Strange Dance использует все мастерство и знания, накопленные за последнее десятилетие сольной работы. Это богатое звуковое разнообразие построено на сочетании струнных, духовых и синтезированных звуков при поддержке тщательно подобранной группы музыкантов, в которую входят Ханна Пил, Эдриан Атли, Квинта, Марта Салоньи, Валентина Магалетти и Лора Муди.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Philip Selway - Strange Dance (coloured) (5400863083205) виниловая пластинка - купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...