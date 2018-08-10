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Saxon - Rock The Nations (coloured) (4050538348040) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Saxon - Rock The Nations (coloured) (4050538348040) виниловая пластинка

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Saxon - Rock The Nations (coloured) (4050538348040) виниловая пластинка - фото 1
Saxon - Rock The Nations (coloured) (4050538348040) виниловая пластинка - фото 2
Saxon - Rock The Nations (coloured) (4050538348040) виниловая пластинка - фото 3
Saxon - Rock The Nations (coloured) (4050538348040) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.08.2018
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Rock The Nations
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Saxon - Rock The Nations (coloured) (4050538348040) виниловая пластинка - фото 1
  • Saxon - Rock The Nations (coloured) (4050538348040) виниловая пластинка - фото 2
  • Saxon - Rock The Nations (coloured) (4050538348040) виниловая пластинка - фото 3
  • Saxon - Rock The Nations (coloured) (4050538348040) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624738
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Saxon - Rock The Nations (coloured) (4050538348040) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538348040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.08.2018
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Rock The Nations
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Saxon - Rock The Nations (coloured) (4050538348040) виниловая пластинка

Переиздание восьмого студийного альбома, вышедшего в 1986 году. Лимитированное издание на трехцветном виниле. Saxon - группа, которую называют одной из самых ярких представительниц новой волны британского хэви-метала, была образована в 1977 году. За время своего существования коллектив часто менялся (насчитывается уже 10 составов), а наибольшую популярность он завоевал в начале 1980-х годов. В активе музыкантов два золотых и два серебряных альбома по продажам в Британии.

Отзывы о товаре Saxon - Rock The Nations (coloured) (4050538348040) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538348040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.08.2018
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Rock The Nations
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание восьмого студийного альбома, вышедшего в 1986 году. Лимитированное издание на трехцветном виниле. Saxon - группа, которую называют одной из самых ярких представительниц новой волны британского хэви-метала, была образована в 1977 году. За время своего существования коллектив часто менялся (насчитывается уже 10 составов), а наибольшую популярность он завоевал в начале 1980-х годов. В активе музыкантов два золотых и два серебряных альбома по продажам в Британии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Saxon - Rock The Nations (coloured) (4050538348040) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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