Top.Mail.Ru
Patrice Rushen - Pizzazz (4062548027952) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Patrice Rushen - Pizzazz (4062548027952) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Patrice Rushen - Pizzazz (4062548027952) виниловая пластинка - фото 1
Patrice Rushen - Pizzazz (4062548027952) виниловая пластинка - фото 2
Patrice Rushen - Pizzazz (4062548027952) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.09.2022
Исполнитель
Patrice Rushen
Альбом (сингл)
Pizzazz
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Patrice Rushen - Pizzazz (4062548027952) виниловая пластинка - фото 1
  • Patrice Rushen - Pizzazz (4062548027952) виниловая пластинка - фото 2
  • Patrice Rushen - Pizzazz (4062548027952) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624727
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Patrice Rushen - Pizzazz (4062548027952) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548027952]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.09.2022
Исполнитель
Patrice Rushen
Альбом (сингл)
Pizzazz
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Patrice Rushen - Pizzazz (4062548027952) виниловая пластинка

Strut переиздает один из классических альбомов Патриса Рашена для Elektra Records, выпустив расширенное 2LP-издание Pizzazz 1979 года. Этот альбом стал очередным шагом в сольной карьере Патрис Рушен, которая прорвалась на сцену с клубным хитом Havent You Heard и впервые появилась на обложке пластинки со своими фирменными косичками благодаря стилисту Сибонгиле Брэдли и лучшему фотографу Норману Сиффу. Расширенное переиздание Pizzazz от Strut включает в себя громко отредактированные, расширенные 12-дюймовые версии синглов Havent You Heard и Let The Music Take Me, а также ранее не издававшуюся инструментальную версию песни Givin It Up Is Givin Up.

Отзывы о товаре Patrice Rushen - Pizzazz (4062548027952) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548027952]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.09.2022
Исполнитель
Patrice Rushen
Альбом (сингл)
Pizzazz
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Strut переиздает один из классических альбомов Патриса Рашена для Elektra Records, выпустив расширенное 2LP-издание Pizzazz 1979 года. Этот альбом стал очередным шагом в сольной карьере Патрис Рушен, которая прорвалась на сцену с клубным хитом Havent You Heard и впервые появилась на обложке пластинки со своими фирменными косичками благодаря стилисту Сибонгиле Брэдли и лучшему фотографу Норману Сиффу. Расширенное переиздание Pizzazz от Strut включает в себя громко отредактированные, расширенные 12-дюймовые версии синглов Havent You Heard и Let The Music Take Me, а также ранее не издававшуюся инструментальную версию песни Givin It Up Is Givin Up.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Patrice Rushen - Pizzazz (4062548027952) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...