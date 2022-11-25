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The Pyramids - Birth/ Speed/ Merging (4062548038576) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Pyramids - Birth/ Speed/ Merging (4062548038576) виниловая пластинка

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The Pyramids - Birth/ Speed/ Merging (4062548038576) виниловая пластинка - фото 1
The Pyramids - Birth/ Speed/ Merging (4062548038576) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.11.2022
Исполнитель
The Pyramids
Альбом (сингл)
Birth/ Speed/ Merging
Жанр
Зарубежный классический рок, Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Pyramids - Birth/ Speed/ Merging (4062548038576) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pyramids - Birth/ Speed/ Merging (4062548038576) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624696
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Pyramids - Birth/ Speed/ Merging (4062548038576) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548038576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.11.2022
Исполнитель
The Pyramids
Альбом (сингл)
Birth/ Speed/ Merging
Жанр
Зарубежный классический рок, Jazz rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pyramids - Birth/ Speed/ Merging (4062548038576) виниловая пластинка

Strut Представляют 3 Отдельных Переиздания Альбома 1970-Х Годов Trilogy От Idris Ackamoor &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; The Pyramids. Будучи Студентами В Антиохийском Оллеге, Штат Огайо, Альт-Саксофонист Идрис Акамур, Флейтистка Марго Симмонс И Бас-Гитарист Кимати Асанте Создали Три Непреходящих Памятника Звука — Lalibela, King Of Kings И Birth / Speed / Merging, Три Альбома, Выпущенные Без Какой-Либо Поддержки Лейбла Или Распространения В Период С 1972 По 1976 Год. Их Музыка Уникальна Среди Разнообразного Канона Авангардной И Экспериментальной Музыки Америки 1970-Х: Высокоинтенсивная Перкуссия В Африканском Стиле, Дополненная Песнями, Распевами И Рожками, С Примесью Африканских Инструментов И Оформленная В Длинные, Плавные Сюиты, Которые Пульсируют И Раскатываются.

Отзывы о товаре The Pyramids - Birth/ Speed/ Merging (4062548038576) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548038576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.11.2022
Исполнитель
The Pyramids
Альбом (сингл)
Birth/ Speed/ Merging
Жанр
Зарубежный классический рок, Jazz rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Strut Представляют 3 Отдельных Переиздания Альбома 1970-Х Годов Trilogy От Idris Ackamoor &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; The Pyramids. Будучи Студентами В Антиохийском Оллеге, Штат Огайо, Альт-Саксофонист Идрис Акамур, Флейтистка Марго Симмонс И Бас-Гитарист Кимати Асанте Создали Три Непреходящих Памятника Звука — Lalibela, King Of Kings И Birth / Speed / Merging, Три Альбома, Выпущенные Без Какой-Либо Поддержки Лейбла Или Распространения В Период С 1972 По 1976 Год. Их Музыка Уникальна Среди Разнообразного Канона Авангардной И Экспериментальной Музыки Америки 1970-Х: Высокоинтенсивная Перкуссия В Африканском Стиле, Дополненная Песнями, Распевами И Рожками, С Примесью Африканских Инструментов И Оформленная В Длинные, Плавные Сюиты, Которые Пульсируют И Раскатываются.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Pyramids - Birth/ Speed/ Merging (4062548038576) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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