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Porcupine Tree, Stupid Dream (0802644821214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Porcupine Tree, Stupid Dream (0802644821214) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Porcupine Tree, Stupid Dream (0802644821214)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624681
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Porcupine Tree, Stupid Dream (0802644821214) виниловая пластинка

Пятый студийный альбом британской прогрессив-рок-группы Porcupine Tree. Впервые он был выпущен в марте 1999 года, а затем переиздан 15 мая 2006 года в связи с ростом популярности группы на крупном лейбле Lava Records совместно с альбомами In Absentia и Deadwing. На данном альбоме и следующем за ним Lightbulb Sun для группы обозначился переходный период, когда группа отошла от инструментальной и психоделической музыки присущей ранним альбомам, и до 2002 года, когда их музыка перешла в более металлическое направление. Альбом использует коммерчески доступное звучание поп-рока, но при этом сохраняет влияние тяжелого прогрессивного рока.

Отзывы о товаре Porcupine Tree, Stupid Dream (0802644821214) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Пятый студийный альбом британской прогрессив-рок-группы Porcupine Tree. Впервые он был выпущен в марте 1999 года, а затем переиздан 15 мая 2006 года в связи с ростом популярности группы на крупном лейбле Lava Records совместно с альбомами In Absentia и Deadwing. На данном альбоме и следующем за ним Lightbulb Sun для группы обозначился переходный период, когда группа отошла от инструментальной и психоделической музыки присущей ранним альбомам, и до 2002 года, когда их музыка перешла в более металлическое направление. Альбом использует коммерчески доступное звучание поп-рока, но при этом сохраняет влияние тяжелого прогрессивного рока.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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