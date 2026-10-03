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Porcupine Tree, In Absentia (0802644823270) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Porcupine Tree, In Absentia (0802644823270) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Porcupine Tree, In Absentia (0802644823270) - фото 1
Виниловая пластинка Porcupine Tree, In Absentia (0802644823270) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Porcupine Tree, In Absentia (0802644823270) - фото 1
  • Виниловая пластинка Porcupine Tree, In Absentia (0802644823270) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624679
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Porcupine Tree, In Absentia (0802644823270) виниловая пластинка

Переиздание студийного альбома 2002 года группы Porcupine Tree. Альбом был выпущен на Lava records в сентябре 2002 года (в Европе - в январе следующего года). Это была наиболее завершенная и законченная работа в дискографии Porcupine Tree, и, хотя некоторые композиции звучали тяжелее и жестче чем обычно, в общих чертах музыка стала утонченнее и красивей. Альбом стал бестселлером, попал в чарты многих европейских стран, а уровень продаж скоро перекрыл 100 тысяч копий. В поддержку альбома, группа устроила гастроли по Европе и Северной Америке. Во время турне состав группы был расширен за счет появления в нём вокалиста/гитариста Джона Уэсли. Издание ремастированное Стивеном Вилсоном на черном двойном виниле. Британская прогрессив-рок группа Porcupine Tree была основана Стивеном Уилсоном в 1987 году и успешно выступает до сих пор. Группа получила популярность благодаря своим смелым экспериментам, где смешивала такие жанры, как эмбиент, прогрессив и психоделику, а позднее к этой компании присоединились метал и альтернативный рок. Самая успешная пластинка коллектива - Fear of a Blank Planet, которая завоевала звание альбом года (по версии Classic Rock) и номинировалась на Грэмми.

Отзывы о товаре Porcupine Tree, In Absentia (0802644823270) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Переиздание студийного альбома 2002 года группы Porcupine Tree. Альбом был выпущен на Lava records в сентябре 2002 года (в Европе - в январе следующего года). Это была наиболее завершенная и законченная работа в дискографии Porcupine Tree, и, хотя некоторые композиции звучали тяжелее и жестче чем обычно, в общих чертах музыка стала утонченнее и красивей. Альбом стал бестселлером, попал в чарты многих европейских стран, а уровень продаж скоро перекрыл 100 тысяч копий. В поддержку альбома, группа устроила гастроли по Европе и Северной Америке. Во время турне состав группы был расширен за счет появления в нём вокалиста/гитариста Джона Уэсли. Издание ремастированное Стивеном Вилсоном на черном двойном виниле. Британская прогрессив-рок группа Porcupine Tree была основана Стивеном Уилсоном в 1987 году и успешно выступает до сих пор. Группа получила популярность благодаря своим смелым экспериментам, где смешивала такие жанры, как эмбиент, прогрессив и психоделику, а позднее к этой компании присоединились метал и альтернативный рок. Самая успешная пластинка коллектива - Fear of a Blank Planet, которая завоевала звание альбом года (по версии Classic Rock) и номинировалась на Грэмми.
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