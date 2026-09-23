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Porcupine Tree - Deadwing (0802644824215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Porcupine Tree - Deadwing (0802644824215) виниловая пластинка

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Porcupine Tree - Deadwing (0802644824215) виниловая пластинка - фото 1
Porcupine Tree - Deadwing (0802644824215) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Deadwing
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Porcupine Tree - Deadwing (0802644824215) виниловая пластинка - фото 1
  • Porcupine Tree - Deadwing (0802644824215) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624677
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Porcupine Tree - Deadwing (0802644824215) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0802644824215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Deadwing
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Deadwing, Shallow, Lazarus, Halo, Arriving Somewhere But Not Here, Mellotron Scratch, Open Car, Start Of Something Beautiful, Glass Arm Shattering, So Called Friend, Half-Light
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Porcupine Tree - Deadwing (0802644824215) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Deadwing, Shallow, Lazarus, Halo, Arriving Somewhere But Not Here, Mellotron Scratch, Open Car, Start Of Something Beautiful, Glass Arm Shattering, So Called Friend, Half-Light



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Porcupine Tree - Deadwing (0802644824215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0802644824215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Deadwing
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Deadwing, Shallow, Lazarus, Halo, Arriving Somewhere But Not Here, Mellotron Scratch, Open Car, Start Of Something Beautiful, Glass Arm Shattering, So Called Friend, Half-Light
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Deadwing, Shallow, Lazarus, Halo, Arriving Somewhere But Not Here, Mellotron Scratch, Open Car, Start Of Something Beautiful, Glass Arm Shattering, So Called Friend, Half-Light


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Porcupine Tree - Deadwing (0802644824215) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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