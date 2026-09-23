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Peter Murphy - Love Hysteria (coloured) (0607618009212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Peter Murphy - Love Hysteria (coloured) (0607618009212) виниловая пластинка

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Peter Murphy - Love Hysteria (coloured) (0607618009212) виниловая пластинка - фото 1
Peter Murphy - Love Hysteria (coloured) (0607618009212) виниловая пластинка - фото 2
Peter Murphy - Love Hysteria (coloured) (0607618009212) виниловая пластинка - фото 3
Peter Murphy - Love Hysteria (coloured) (0607618009212) виниловая пластинка - фото 4
Peter Murphy - Love Hysteria (coloured) (0607618009212) виниловая пластинка - фото 5
Peter Murphy - Love Hysteria (coloured) (0607618009212) виниловая пластинка - фото 6
Peter Murphy - Love Hysteria (coloured) (0607618009212) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Peter Murphy
Альбом (сингл)
Love Hysteria
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Murphy - Love Hysteria (coloured) (0607618009212) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Murphy - Love Hysteria (coloured) (0607618009212) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Murphy - Love Hysteria (coloured) (0607618009212) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Murphy - Love Hysteria (coloured) (0607618009212) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Murphy - Love Hysteria (coloured) (0607618009212) виниловая пластинка - фото 5
  • Peter Murphy - Love Hysteria (coloured) (0607618009212) виниловая пластинка - фото 6
  • Peter Murphy - Love Hysteria (coloured) (0607618009212) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624561
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Peter Murphy - Love Hysteria (coloured) (0607618009212) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0607618009212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Peter Murphy
Альбом (сингл)
Love Hysteria
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
All Night Long, His Circle And Hers Meet, Dragnet Drag, Socrates The Python, Indigo Eyes, Time Has Got Nothing To Do With It, Blind Sublime, My Last Two Weeks, Funtime
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Murphy - Love Hysteria (coloured) (0607618009212) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All Night Long, His Circle And Hers Meet, Dragnet Drag, Socrates The Python, Indigo Eyes, Time Has Got Nothing To Do With It, Blind Sublime, My Last Two Weeks, Funtime

Отзывы о товаре Peter Murphy - Love Hysteria (coloured) (0607618009212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0607618009212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Peter Murphy
Альбом (сингл)
Love Hysteria
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
All Night Long, His Circle And Hers Meet, Dragnet Drag, Socrates The Python, Indigo Eyes, Time Has Got Nothing To Do With It, Blind Sublime, My Last Two Weeks, Funtime
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All Night Long, His Circle And Hers Meet, Dragnet Drag, Socrates The Python, Indigo Eyes, Time Has Got Nothing To Do With It, Blind Sublime, My Last Two Weeks, Funtime
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peter Murphy - Love Hysteria (coloured) (0607618009212) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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