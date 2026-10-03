Top.Mail.Ru
John McLaughlin - The Montreux Years (4050538709940) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

John McLaughlin - The Montreux Years (4050538709940) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка McLaughlin, John, The Montreux Years (4050538709940)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624530
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John McLaughlin - The Montreux Years (4050538709940) виниловая пластинка

Созданная Джоном Маклафлином коллекция его лучших выступлений с шести легендарных концертов на Джазовом фестивале в Монтре включает редкий и ранее не издававшийся материал из частной коллекции Клода Нобса. Мастерски отреставрированный и ремастированный в превосходном HD-аудио и выпущенный на превосходном аудиофильском тяжеловесном виниле, этот набор объемом 2 литра содержит примечания Джона Маклафлина. Опытный куратор команд MJF и BMG и курируемый партнером Клода Нобса и президентом фонда Клода Нобса Тьерри Амсаллем, который будет выступать в качестве исполнительного продюсера всего сериала. Серия Montreux Years - это празднование любви Клода к артистам и страсти к фестивалю, а также достойная дань уважения его наследию. Дизайнерские команды BMG и Montreux Jazz music festival будут работать в партнерстве над созданием нового и аутентичного креатива, верного репутации фестиваля как культового произведения искусства.

Отзывы о товаре John McLaughlin - The Montreux Years (4050538709940) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Созданная Джоном Маклафлином коллекция его лучших выступлений с шести легендарных концертов на Джазовом фестивале в Монтре включает редкий и ранее не издававшийся материал из частной коллекции Клода Нобса. Мастерски отреставрированный и ремастированный в превосходном HD-аудио и выпущенный на превосходном аудиофильском тяжеловесном виниле, этот набор объемом 2 литра содержит примечания Джона Маклафлина. Опытный куратор команд MJF и BMG и курируемый партнером Клода Нобса и президентом фонда Клода Нобса Тьерри Амсаллем, который будет выступать в качестве исполнительного продюсера всего сериала. Серия Montreux Years - это празднование любви Клода к артистам и страсти к фестивалю, а также достойная дань уважения его наследию. Дизайнерские команды BMG и Montreux Jazz music festival будут работать в партнерстве над созданием нового и аутентичного креатива, верного репутации фестиваля как культового произведения искусства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John McLaughlin - The Montreux Years (4050538709940) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...