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Mama Terra - The Summoned (0676499072752) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mama Terra - The Summoned (0676499072752) виниловая пластинка

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Mama Terra - The Summoned (0676499072752) виниловая пластинка - фото 1
Mama Terra - The Summoned (0676499072752) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.2023
Исполнитель
Mama Terra
Альбом (сингл)
The Summoned
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mama Terra - The Summoned (0676499072752) виниловая пластинка - фото 1
  • Mama Terra - The Summoned (0676499072752) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624508
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mama Terra - The Summoned (0676499072752) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[0676499072752]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.2023
Исполнитель
Mama Terra
Альбом (сингл)
The Summoned
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mama Terra - The Summoned (0676499072752) виниловая пластинка

Mama Terra - новая джазовая группа из Глазго, подписавшая контракт с лейблом Acid Jazz Records. Их дебютный альбом The Called - впечатляющий альбом духовного и танцевального джаза.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Mama Terra - The Summoned (0676499072752) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[0676499072752]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.07.2023
Исполнитель
Mama Terra
Альбом (сингл)
The Summoned
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Mama Terra - новая джазовая группа из Глазго, подписавшая контракт с лейблом Acid Jazz Records. Их дебютный альбом The Called - впечатляющий альбом духовного и танцевального джаза.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mama Terra - The Summoned (0676499072752) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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