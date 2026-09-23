Ludovico Einaudi - Cinema (0028948559152) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ludovico Einaudi - Cinema (0028948559152) виниловая пластинка
Cinema - сборник лучших саундтреков к различным фильмам и сериалам, написанных композитором Людовико Эйнауди. Издание включает саундтреки к таким фильмам как: Nomadland, The Father, The Third Murder, The Water Diviner и многим другим. Релиз представлен на двойном черном виниле. Людовико Эйнауди - итальянский композитор и пианист. Обучался в Миланской консерватории имени Джузеппе Верди, а также у композитора Лучано Берио. Начал свою карьеру в качестве классического композитора, вскоре добавив в свои произведения другие стили, включая поп- и рок-музыку, этническую и народную музыку. В своей музыке Эйнауди также часто использовал стиль эмбиент. Его музыка часто медитативная и интроспективная, с опорой на минимализм и современную поп-музыку. Написал музыку для таких фильмов, как 1+1 и Я всё ещё здесь, телевизионных мини-сериалов Доктор Живаго (2002) и Acquario (1996). За Acquario получил премию Grolla doro в номинации Лучший саундтрек. Выпустил несколько альбомов с произведениями для фортепиано с оркестром. Записал трек с Адриано Челентано в 2007 году к юбилейному сороковому альбому актёра.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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