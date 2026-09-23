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Bruce Dickinson - Tattooed Millionaire (4050538288346) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bruce Dickinson - Tattooed Millionaire (4050538288346) виниловая пластинка

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Bruce Dickinson - Tattooed Millionaire (4050538288346) виниловая пластинка - фото 1
Bruce Dickinson - Tattooed Millionaire (4050538288346) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
Tattooed Millionaire
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruce Dickinson - Tattooed Millionaire (4050538288346) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruce Dickinson - Tattooed Millionaire (4050538288346) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624405
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bruce Dickinson - Tattooed Millionaire (4050538288346) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538288346]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
Tattooed Millionaire
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Son Of A Gun, Tattooed Millionaire, Born In '58, Hell On Wheels, Gypsy Road, Dive! Dive! Dive!, All The Young Dudes, Lickin' The Gun, Zulu Lulu, No Lies
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Dickinson - Tattooed Millionaire (4050538288346) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Son Of A Gun, Tattooed Millionaire, Born In '58, Hell On Wheels, Gypsy Road, Dive! Dive! Dive!, All The Young Dudes, Lickin' The Gun, Zulu Lulu, No Lies

Отзывы о товаре Bruce Dickinson - Tattooed Millionaire (4050538288346) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538288346]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
Tattooed Millionaire
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Son Of A Gun, Tattooed Millionaire, Born In '58, Hell On Wheels, Gypsy Road, Dive! Dive! Dive!, All The Young Dudes, Lickin' The Gun, Zulu Lulu, No Lies
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Son Of A Gun, Tattooed Millionaire, Born In '58, Hell On Wheels, Gypsy Road, Dive! Dive! Dive!, All The Young Dudes, Lickin' The Gun, Zulu Lulu, No Lies
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bruce Dickinson - Tattooed Millionaire (4050538288346) виниловая пластинка - стоимость товара 3320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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