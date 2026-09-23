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Bruce Dickinson - Skunkworks (4050538288384) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bruce Dickinson - Skunkworks (4050538288384) виниловая пластинка

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Bruce Dickinson - Skunkworks (4050538288384) виниловая пластинка - фото 1
Bruce Dickinson - Skunkworks (4050538288384) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
Skunkworks
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruce Dickinson - Skunkworks (4050538288384) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruce Dickinson - Skunkworks (4050538288384) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624404
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bruce Dickinson - Skunkworks (4050538288384) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538288384]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
Skunkworks
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Space Race, Back From The Edge, Inertia, Faith, Solar Confinement, Dreamstate, I Will Not Accept The Truth, Inside The Machine, Headswitch, Meltdown, Octavia, Innerspace, Strange Death In Paradise
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Dickinson - Skunkworks (4050538288384) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Space Race, Back From The Edge, Inertia, Faith, Solar Confinement, Dreamstate, I Will Not Accept The Truth, Inside The Machine, Headswitch, Meltdown, Octavia, Innerspace, Strange Death In Paradise

Отзывы о товаре Bruce Dickinson - Skunkworks (4050538288384) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538288384]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
Skunkworks
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Space Race, Back From The Edge, Inertia, Faith, Solar Confinement, Dreamstate, I Will Not Accept The Truth, Inside The Machine, Headswitch, Meltdown, Octavia, Innerspace, Strange Death In Paradise
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Space Race, Back From The Edge, Inertia, Faith, Solar Confinement, Dreamstate, I Will Not Accept The Truth, Inside The Machine, Headswitch, Meltdown, Octavia, Innerspace, Strange Death In Paradise
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bruce Dickinson - Skunkworks (4050538288384) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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