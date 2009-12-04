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Cluster - Curiosum (4047179374118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cluster - Curiosum (4047179374118) виниловая пластинка

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Cluster - Curiosum (4047179374118) виниловая пластинка - фото 1
Cluster - Curiosum (4047179374118) виниловая пластинка - фото 2
Cluster - Curiosum (4047179374118) виниловая пластинка - фото 3
Cluster - Curiosum (4047179374118) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.12.2009
Исполнитель
Cluster
Альбом (сингл)
Curiosum
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cluster - Curiosum (4047179374118) виниловая пластинка - фото 1
  • Cluster - Curiosum (4047179374118) виниловая пластинка - фото 2
  • Cluster - Curiosum (4047179374118) виниловая пластинка - фото 3
  • Cluster - Curiosum (4047179374118) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624348
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cluster - Curiosum (4047179374118) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4047179374118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.12.2009
Исполнитель
Cluster
Альбом (сингл)
Curiosum
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cluster - Curiosum (4047179374118) виниловая пластинка

Cluster-немецкая краутроковая группа, действовавшая с 1971 года (с 1969 по 1971 год функционировала как Kluster). Постоянными членами были Ганс-Иоахим Ределий и Дитер Мебиус. С группой долгое время сотрудничали Конрад Шницлер, Конни Планк и Брайан Ино. Группа охватила очень широкий круг интересов, черпая вдохновение у создателей минималистской музыки. Первоначально она создавала синтезаторные треки в менее доступных жанрах индустриального и дрона, но на основе эмбиента. Позже группа двигалась в кругах прогрессив-рока и краутрока до конца 70-х. сотрудничество с Ино привело к формуле New Age. Альбомы 80-х. чаще всего они ассоциируются с Авангардом. Кластер оказал значительное влияние на электронную и эмбиентную музыку, особенно на Mouse on Mars, The Orb, Oval, Coil, Роберта Рича.

Отзывы о товаре Cluster - Curiosum (4047179374118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4047179374118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.12.2009
Исполнитель
Cluster
Альбом (сингл)
Curiosum
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Cluster-немецкая краутроковая группа, действовавшая с 1971 года (с 1969 по 1971 год функционировала как Kluster). Постоянными членами были Ганс-Иоахим Ределий и Дитер Мебиус. С группой долгое время сотрудничали Конрад Шницлер, Конни Планк и Брайан Ино. Группа охватила очень широкий круг интересов, черпая вдохновение у создателей минималистской музыки. Первоначально она создавала синтезаторные треки в менее доступных жанрах индустриального и дрона, но на основе эмбиента. Позже группа двигалась в кругах прогрессив-рока и краутрока до конца 70-х. сотрудничество с Ино привело к формуле New Age. Альбомы 80-х. чаще всего они ассоциируются с Авангардом. Кластер оказал значительное влияние на электронную и эмбиентную музыку, особенно на Mouse on Mars, The Orb, Oval, Coil, Роберта Рича.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cluster - Curiosum (4047179374118) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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