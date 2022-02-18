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Beach House - Once Twice Melody (5400863067939) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Beach House - Once Twice Melody (5400863067939) виниловая пластинка

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Beach House - Once Twice Melody (5400863067939) виниловая пластинка - фото 1
Beach House - Once Twice Melody (5400863067939) виниловая пластинка - фото 2
Beach House - Once Twice Melody (5400863067939) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.02.2022
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Once Twice Melody
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beach House - Once Twice Melody (5400863067939) виниловая пластинка - фото 1
  • Beach House - Once Twice Melody (5400863067939) виниловая пластинка - фото 2
  • Beach House - Once Twice Melody (5400863067939) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624292
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Beach House - Once Twice Melody (5400863067939) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias, Bella Union
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.02.2022
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Once Twice Melody
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beach House - Once Twice Melody (5400863067939) виниловая пластинка

Once Twice Melody — восьмой студийный альбом американского дрим-поп-дуэта Beach House, вышедший 18 февраля 2022 года на лейбле Sub Pop. Это двойной альбом из 18 песен, представленный в четырёх частях. Beach House - американский музыкальный дуэт, образованный в Балтиморе в 2004 году. В состав группы входят Виктория Легран (вокал, клавишные) и Алекс Скалли (гитара, клавишные, бэк-вокал). Их дебютный альбом с собственным названием был выпущен в 2006 году и получил одобрение критиков. За ним последовали релизы Devotion (2008), Teen Dream (2010), Bloom (2012), Depression Cherry (2015), Thank Your Lucky Stars (2015), B-sides and Rarities (2017), 7 (2018) и Once Twice Melody (2022).



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Beach House - Once Twice Melody (5400863067939) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias, Bella Union
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.02.2022
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Once Twice Melody
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Описание
Once Twice Melody — восьмой студийный альбом американского дрим-поп-дуэта Beach House, вышедший 18 февраля 2022 года на лейбле Sub Pop. Это двойной альбом из 18 песен, представленный в четырёх частях. Beach House - американский музыкальный дуэт, образованный в Балтиморе в 2004 году. В состав группы входят Виктория Легран (вокал, клавишные) и Алекс Скалли (гитара, клавишные, бэк-вокал). Их дебютный альбом с собственным названием был выпущен в 2006 году и получил одобрение критиков. За ним последовали релизы Devotion (2008), Teen Dream (2010), Bloom (2012), Depression Cherry (2015), Thank Your Lucky Stars (2015), B-sides and Rarities (2017), 7 (2018) и Once Twice Melody (2022).


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beach House - Once Twice Melody (5400863067939) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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