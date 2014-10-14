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Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056850010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056850010) виниловая пластинка

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Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056850010) виниловая пластинка - фото 1
Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056850010) виниловая пластинка - фото 2
Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056850010) виниловая пластинка - фото 3
Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056850010) виниловая пластинка - фото 4
Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056850010) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2014
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
The Crestfallen EP
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056850010) виниловая пластинка - фото 1
  • Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056850010) виниловая пластинка - фото 2
  • Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056850010) виниловая пластинка - фото 3
  • Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056850010) виниловая пластинка - фото 4
  • Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056850010) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624257
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056850010) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2014
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
The Crestfallen EP
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056850010) виниловая пластинка

Это был первый официальный релиз в дискографии Anathema. They Die не была включена в виниловую версию. В 1994 году лейбл Futurist включил все треки в первый альбом группы Serenades. В следующем году Peaceville выпустили EP в виде двойного CD с серенадами. В 2001 году она была переиздана вместе с Pentecost III на одном диске

Отзывы о товаре Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056850010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Peaceville
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.10.2014
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
The Crestfallen EP
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Это был первый официальный релиз в дискографии Anathema. They Die не была включена в виниловую версию. В 1994 году лейбл Futurist включил все треки в первый альбом группы Serenades. В следующем году Peaceville выпустили EP в виде двойного CD с серенадами. В 2001 году она была переиздана вместе с Pentecost III на одном диске
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anathema - The Crestfallen (EP) (0801056850010) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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