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Батарея для ИБП APC RBC31 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП APC RBC31

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Батарея для ИБП APC RBC31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
42 990 руб.  63 840 руб. 
Начислим 1338 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 62294
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Батарея для ИБП APC RBC31
42 990 руб. -33%
63 840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
APC
Высота, см
7
Производство
США
Ширина, см
16.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х29х19
Вес, кг.
12

Описание товара Батарея для ИБП APC RBC31

Батарея APC RBC31 безопасна, надежна и имеет минимальное количество разъемов для экономии времени при монтаже и демонтаже. Так как комплекты запасных аккумуляторов APC поддерживают горячую замену, для их установки не требуется прерывать работу сети.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП APC RBC31




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Характеристики
Бренд
APC
Высота, см
7
Производство
США
Ширина, см
16.5
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея APC RBC31 безопасна, надежна и имеет минимальное количество разъемов для экономии времени при монтаже и демонтаже. Так как комплекты запасных аккумуляторов APC поддерживают горячую замену, для их установки не требуется прерывать работу сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП APC RBC31 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 42990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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