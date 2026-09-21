Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 3000 72В 9Ач для Innova RTB 3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702476
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.8
Производство
Китай
Ширина, см
61
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х44х9
Вес, кг.
36.02
Описание товара Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 3000 72В 9Ач для Innova RTB 3000
Дополнительный батарейный модуль используется для увеличения времени автономной работы ИБП Innova RTB 3000
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.8
Производство
Китай
Ширина, см
61
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
18
Страна производитель
Китай
Дополнительный батарейный модуль используется для увеличения времени автономной работы ИБП Innova RTB 3000
Батарея для ИБП Ippon Innova RTB 3000 72В 9Ач для Innova RTB 3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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