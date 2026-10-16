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Зарядное устройство Bosch GAL 18V-40 (1600A019RJ) купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство Bosch GAL 18V-40 (1600A019RJ)

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 622579
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Зарядное устройство Bosch GAL 18V-40 (1600A019RJ)
4 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Страна производитель
Китай
Вес, г.
200

Описание товара Зарядное устройство Bosch GAL 18V-40 (1600A019RJ)

Зарядное устройство Bosch GAL 18V-40 (1600A019RJ)



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Отзывы о товаре Зарядное устройство Bosch GAL 18V-40 (1600A019RJ)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство Bosch GAL 18V-40 (1600A019RJ)


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство Bosch GAL 18V-40 (1600A019RJ) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4320 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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