Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Напряжение, В
12 В
Ток зарядки, А
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722626
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Описание товара Зарядное устройство для инструмента DeWalt DCB1104-QW
Зарядное устройство DeWALT DCB1104-QW - представляет собой компактное и быстрозаряжающее устройство, предназначенное для аккумуляторов DeWALT. Оно обеспечивает быструю и надежную зарядку литий-ионных аккумуляторов, что делает его отличным выбором для обслуживания аккумуляторов инструментов DeWALT.
Преимущества:
Зарядное устройство можно использовать для выдвижных литий-ионных аккумуляторов XR 10,8 В и 18 В от DEWALT, ток заряда 4 А
Зарядное устройство заряжает аккумулятор емкостью 2,0 Ач за 30 минут
Диагностическая система со светодиодным индикатором показывает состояние зарядки: заряжен, идет зарядка, проблемы с питанием и батарея слишком горячая или слишком холодная
Интеллектуальное зарядное устройство регулирует зарядный ток в зависимости от типа аккумулятора, чтобы максимально увеличить срок службы аккумулятора
Зарядное устройство DeWALT DCB1104-QW - представляет собой компактное и быстрозаряжающее устройство, предназначенное для аккумуляторов DeWALT. Оно обеспечивает быструю и надежную зарядку литий-ионных аккумуляторов, что делает его отличным выбором для обслуживания аккумуляторов инструментов DeWALT.
Преимущества:
Зарядное устройство можно использовать для выдвижных литий-ионных аккумуляторов XR 10,8 В и 18 В от DEWALT, ток заряда 4 А
Зарядное устройство заряжает аккумулятор емкостью 2,0 Ач за 30 минут
Диагностическая система со светодиодным индикатором показывает состояние зарядки: заряжен, идет зарядка, проблемы с питанием и батарея слишком горячая или слишком холодная
Интеллектуальное зарядное устройство регулирует зарядный ток в зависимости от типа аккумулятора, чтобы максимально увеличить срок службы аккумулятора
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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