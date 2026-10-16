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Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9) купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9)

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Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9) - фото 1
Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9) - фото 2
Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9) - фото 3
Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9) - фото 4
Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9) - фото 5
Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9) - фото 6
Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9) - фото 7
Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
  • Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9) - фото 1
  • Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9) - фото 2
  • Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9) - фото 3
  • Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9) - фото 4
  • Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9) - фото 5
  • Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9) - фото 6
  • Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9) - фото 7
  • Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 280 руб. 
Начислим 319 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639353
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9)
5 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Размеры в упаковке, см
9х7х6
Вес, г.
300

Описание товара Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9)

Аккумулятор 12 В, 2.0 Ач, Li-Ion Makita 197396-9 предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Makita напряжением 12 В. Аккумулятор имеет Li-ion технологию: отсутствует эффект памяти, можно производить зарядку в любое время, независимо от разряда батареи, можно хранить долгое время без потери заряда. Также данные аккумуляторы отличаются ударопрочным корпусом и амортизирующим внутренним вкладышем, который защищает устройство при падении, ударах. Аккумулятор оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать его заряд.



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Отзывы о товаре Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Описание
Аккумулятор 12 В, 2.0 Ач, Li-Ion Makita 197396-9 предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Makita напряжением 12 В. Аккумулятор имеет Li-ion технологию: отсутствует эффект памяти, можно производить зарядку в любое время, независимо от разряда батареи, можно хранить долгое время без потери заряда. Также данные аккумуляторы отличаются ударопрочным корпусом и амортизирующим внутренним вкладышем, который защищает устройство при падении, ударах. Аккумулятор оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать его заряд.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор Makita BL1021B 12В 2Ач Li-Ion (197396-9) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5280 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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