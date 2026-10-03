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Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200-230 купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200-230

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Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200-230 - фото 2
Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200-230 - фото 3
Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200-230 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6500
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200-230 - фото 1
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200-230 - фото 2
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200-230 - фото 3
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200-230 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622493
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6500
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х24х14
Вес, кг.
3.5

Описание товара Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200-230

Сетевая углошлифовальная машина BOSCH GWS 2200-230 RSP 06018C1320 предназначен для резки, обдирки и крацевания металлических и каменных материалов без использования воды. Двигатель обеспечивает высокую производительность при выполнении различных задач в металлообработке. Оптимизированная конструкция стартера повышает устойчивость к перегрузкам, а система охлаждения двигателя способствует продлению срока службы изделия. Функция блокировки шпинделя упрощает процесс замены оснастки. Защита от повторного пуска предотвращает произвольное включение инструмента при перебоях с электричеством. Дополнительная рукоятка имеет 3 положения установки, что создает максимальное удобство при работе.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Bosch GWS 2200-230




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6500
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая углошлифовальная машина BOSCH GWS 2200-230 RSP 06018C1320 предназначен для резки, обдирки и крацевания металлических и каменных материалов без использования воды. Двигатель обеспечивает высокую производительность при выполнении различных задач в металлообработке. Оптимизированная конструкция стартера повышает устойчивость к перегрузкам, а система охлаждения двигателя способствует продлению срока службы изделия. Функция блокировки шпинделя упрощает процесс замены оснастки. Защита от повторного пуска предотвращает произвольное включение инструмента при перебоях с электричеством. Дополнительная рукоятка имеет 3 положения установки, что создает максимальное удобство при работе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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