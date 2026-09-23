Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 617541
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка
.Nothing Like The Sun - переиздание второго студийного альбома британского рок-музыканта Стинга. Первоначально альбом вышел в 1987 году. Британский певец и музыкант Sting родился в 1951 году. На заре своей карьеры выступал в составе группы The Police, но с 1984 года стал выступать сольно, что и принесло ему невероятную популярность. В активе музыканта 25 наград AMA и 11 Грэмми, миллионы проданных альбомов. Кроме того, звезда Стинга появилась на аллее славы в Голливуде.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
.Nothing Like The Sun - переиздание второго студийного альбома британского рок-музыканта Стинга. Первоначально альбом вышел в 1987 году. Британский певец и музыкант Sting родился в 1951 году. На заре своей карьеры выступал в составе группы The Police, но с 1984 года стал выступать сольно, что и принесло ему невероятную популярность. В активе музыканта 25 наград AMA и 11 Грэмми, миллионы проданных альбомов. Кроме того, звезда Стинга появилась на аллее славы в Голливуде.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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