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Frank Zappa - Hot Rats (0824302384114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Zappa - Hot Rats (0824302384114) виниловая пластинка

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Frank Zappa - Hot Rats (0824302384114) виниловая пластинка - фото 2
Frank Zappa - Hot Rats (0824302384114) виниловая пластинка - фото 3
Frank Zappa - Hot Rats (0824302384114) виниловая пластинка - фото 4
Frank Zappa - Hot Rats (0824302384114) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Hot Rats
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Zappa - Hot Rats (0824302384114) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Zappa - Hot Rats (0824302384114) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Zappa - Hot Rats (0824302384114) виниловая пластинка - фото 3
  • Frank Zappa - Hot Rats (0824302384114) виниловая пластинка - фото 4
  • Frank Zappa - Hot Rats (0824302384114) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617488
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Frank Zappa - Hot Rats (0824302384114) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0824302384114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Hot Rats
Жанр
Jazz
Трек-лист
Peaches En Regalia, Willie The Pimp, Son Of Mr. Green Genes, Little Umbrellas, The Gumbo Variations, It Must Be A Camel
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Zappa Official Release –
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Zappa - Hot Rats (0824302384114) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Peaches En Regalia, Willie The Pimp, Son Of Mr. Green Genes, Little Umbrellas, The Gumbo Variations, It Must Be A Camel



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Frank Zappa - Hot Rats (0824302384114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0824302384114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Hot Rats
Жанр
Jazz
Трек-лист
Peaches En Regalia, Willie The Pimp, Son Of Mr. Green Genes, Little Umbrellas, The Gumbo Variations, It Must Be A Camel
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Zappa Official Release –
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Peaches En Regalia, Willie The Pimp, Son Of Mr. Green Genes, Little Umbrellas, The Gumbo Variations, It Must Be A Camel


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frank Zappa - Hot Rats (0824302384114) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4740 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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