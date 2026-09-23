Thom Yorke - Anima (0191404098714) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Thom Yorke - Anima (0191404098714) виниловая пластинка
Anima — третий сольный альбом вокалиста Radiohead Тома Йорка, выпущенный 27 июня 2019 года на лейбле XL Recordings. Йорк записал и спродюсировал материал с Найджелом Годричем, с которым часто сотрудничал до этого. Альбом сопровождается короткометражным фильмом режиссера Пола Томаса Андерсона, выпущенным на Netflix и в некоторых кинотеатрах IMAX. О существовании новой работы Йорка стало известно в начале июня 2019-го, когда на улицах нескольких мировых столиц появилась реклама некой загадочной Anima Technologies — корпорации, занимающейся восстановлением забытых сновидений при помощи специальной камеры. Позвонившие по указанному в рекламе телефону попадали на сообщение о том, что компания захвачена неизвестными, после чего в трубке начинал звучать трек Not The News. Материал альбома был написан после периода творческого кризиса и беспокойства. Йорк отправлял Годричу незаконченные, «растягивающиеся» импровизированные треки, а Годрич перерабатывал основные моменты треков в звуковые петли и семплы, для которых Йорк писал стихи. Музыкант описал альбом как «антиутопический» и сказал, что он связан с чувством беспокойства. Помимо этого в релизе поднимается тема давления современной городской жизни. Музыкально материал в значительной степени электронный, в нем присутствуют «слои электронного фузза и разобранного на части шума».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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