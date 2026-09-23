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Swans - Leaving Meaning (5400863018283) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Swans - Leaving Meaning (5400863018283) виниловая пластинка

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Swans - Leaving Meaning (5400863018283) виниловая пластинка - фото 1
Swans - Leaving Meaning (5400863018283) виниловая пластинка - фото 2
Swans - Leaving Meaning (5400863018283) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Swans - Leaving Meaning (5400863018283) виниловая пластинка - фото 1
  • Swans - Leaving Meaning (5400863018283) виниловая пластинка - фото 2
  • Swans - Leaving Meaning (5400863018283) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617428
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Swans - Leaving Meaning (5400863018283) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Swans - Leaving Meaning (5400863018283) виниловая пластинка

Пятнадцатый студийный альбом американской рок-группы Swans, вышедший в 2019 году.. Издание на двойном черном виниле содержит оригинальный постер. Swans - американская рок-группа, оказавшая большое влияние на альтернативную рок-сцену. Единственным постоянным участником был музыкант Майкл Джира, с 1984 года к группе присоединилась вокалистка и клавишница Джарбо. The Swans начинали как постпанк и в дальнейшем постоянно экспериментировали со звучанием. Ранние альбомы относятся к нойз-року и no wave, для поздних характерна более спокойная музыка, значительную роль в которой играют акустические инструменты. Группа распалась в 1997 году, в 2010 году объявлено о воссоздании Swans.

Отзывы о товаре Swans - Leaving Meaning (5400863018283) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Пятнадцатый студийный альбом американской рок-группы Swans, вышедший в 2019 году.. Издание на двойном черном виниле содержит оригинальный постер. Swans - американская рок-группа, оказавшая большое влияние на альтернативную рок-сцену. Единственным постоянным участником был музыкант Майкл Джира, с 1984 года к группе присоединилась вокалистка и клавишница Джарбо. The Swans начинали как постпанк и в дальнейшем постоянно экспериментировали со звучанием. Ранние альбомы относятся к нойз-року и no wave, для поздних характерна более спокойная музыка, значительную роль в которой играют акустические инструменты. Группа распалась в 1997 году, в 2010 году объявлено о воссоздании Swans.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Swans - Leaving Meaning (5400863018283) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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