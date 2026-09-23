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Sam Rivers - Fuchsia Swing Song (0602448595638) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sam Rivers - Fuchsia Swing Song (0602448595638) виниловая пластинка

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Sam Rivers - Fuchsia Swing Song (0602448595638) виниловая пластинка - фото 1
Sam Rivers - Fuchsia Swing Song (0602448595638) виниловая пластинка - фото 2
Sam Rivers - Fuchsia Swing Song (0602448595638) виниловая пластинка - фото 3
Sam Rivers - Fuchsia Swing Song (0602448595638) виниловая пластинка - фото 4
Sam Rivers - Fuchsia Swing Song (0602448595638) виниловая пластинка - фото 5
Sam Rivers - Fuchsia Swing Song (0602448595638) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sam Rivers
Альбом (сингл)
Fuchsia Swing Song
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sam Rivers - Fuchsia Swing Song (0602448595638) виниловая пластинка - фото 1
  • Sam Rivers - Fuchsia Swing Song (0602448595638) виниловая пластинка - фото 2
  • Sam Rivers - Fuchsia Swing Song (0602448595638) виниловая пластинка - фото 3
  • Sam Rivers - Fuchsia Swing Song (0602448595638) виниловая пластинка - фото 4
  • Sam Rivers - Fuchsia Swing Song (0602448595638) виниловая пластинка - фото 5
  • Sam Rivers - Fuchsia Swing Song (0602448595638) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617375
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sam Rivers - Fuchsia Swing Song (0602448595638) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448595638]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sam Rivers
Альбом (сингл)
Fuchsia Swing Song
Жанр
Jazz
Трек-лист
Fuchsia Swing Song, Downstairs Blues Upstairs, Cyclic Episode, Luminous Monolith, Beatrice, Ellipsis
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sam Rivers - Fuchsia Swing Song (0602448595638) виниловая пластинка

Дебютный альбом американского саксофониста и композитора Сэма Риверса, выпущенный в 1964 году. Этот альбом стал важной вехой в развитии свободной джазовой музыки и экспериментального джаза.

Отзывы о товаре Sam Rivers - Fuchsia Swing Song (0602448595638) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448595638]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sam Rivers
Альбом (сингл)
Fuchsia Swing Song
Жанр
Jazz
Трек-лист
Fuchsia Swing Song, Downstairs Blues Upstairs, Cyclic Episode, Luminous Monolith, Beatrice, Ellipsis
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Описание
Дебютный альбом американского саксофониста и композитора Сэма Риверса, выпущенный в 1964 году. Этот альбом стал важной вехой в развитии свободной джазовой музыки и экспериментального джаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sam Rivers - Fuchsia Swing Song (0602448595638) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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