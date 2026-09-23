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Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка

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Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - фото 1
Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - фото 2
Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - фото 3
Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - фото 4
Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - фото 5
Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - фото 6
Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - фото 7
Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - фото 8
Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - фото 9
Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pop Smoke
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - фото 1
  • Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - фото 2
  • Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - фото 3
  • Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - фото 4
  • Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - фото 5
  • Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - фото 6
  • Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - фото 7
  • Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - фото 8
  • Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - фото 9
  • Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617344
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Загружаем...
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Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pop Smoke
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка

Faith - второй и последний студийного альбома 2021 года американского рэпера Pop Smoke. В записи участвовали такие имениты рэп- и хип-хоп-исполнители как Канье Уэст, Дуа Липа, Крис Браун, Future, Pusha T, Рик Росс, 42 Dugg, 21 Savage, Takeoff, Lil Tjay, Суэй Ли, Фаррелл Уильямс, Кид Кади Куаво и др. Всего за 2021 год было выпущено четыре сингла. Mr. Jones с участием американского рэпера Future в качестве ведущего сингла занял 71-е место в американском Billboard Hot 100 и 70-е место в Billboard Global 200. Demeanor с участием английской певицы Дуа Липы занял 86-е место в Billboard Hot 100 и 14-е место в британском чарте. Woo Baby с участием американского певца Криса Брауна заняла 64-е место в Billboard Hot 100 и четвертое место в чарте Billboard. Rhythmic. Переиздание на двойном черном виниле. Башар Барака Джексон (более известный как Pop Smoke) - американский рэпер и автор песен. Был подписан на Victor Victor Worldwide и Republic Records. В апреле 2019 года выпустил песню Welcome to the Party, это был сингл с его дебютного микстейпа Meet the Woo, выпущенного в июле 2019 года. На Welcome to the Party два ремикса выпустили Ники Минаж и Скепта. В октябре 2019 года Поп выпустил коллаборацию с американским рэпером Лил Тиджеем War. В декабре 2019 года Смоук выпустил записанный при участии американского певца Calboy сингл 100k on a Coupe, а также посотрудничал с рэп-звездой Трэвисом Скоттом. В начале февраля 2020 года выпустил свой второй микстейп Meet the Woo 2.

Отзывы о товаре Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pop Smoke
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Faith - второй и последний студийного альбома 2021 года американского рэпера Pop Smoke. В записи участвовали такие имениты рэп- и хип-хоп-исполнители как Канье Уэст, Дуа Липа, Крис Браун, Future, Pusha T, Рик Росс, 42 Dugg, 21 Savage, Takeoff, Lil Tjay, Суэй Ли, Фаррелл Уильямс, Кид Кади Куаво и др. Всего за 2021 год было выпущено четыре сингла. Mr. Jones с участием американского рэпера Future в качестве ведущего сингла занял 71-е место в американском Billboard Hot 100 и 70-е место в Billboard Global 200. Demeanor с участием английской певицы Дуа Липы занял 86-е место в Billboard Hot 100 и 14-е место в британском чарте. Woo Baby с участием американского певца Криса Брауна заняла 64-е место в Billboard Hot 100 и четвертое место в чарте Billboard. Rhythmic. Переиздание на двойном черном виниле. Башар Барака Джексон (более известный как Pop Smoke) - американский рэпер и автор песен. Был подписан на Victor Victor Worldwide и Republic Records. В апреле 2019 года выпустил песню Welcome to the Party, это был сингл с его дебютного микстейпа Meet the Woo, выпущенного в июле 2019 года. На Welcome to the Party два ремикса выпустили Ники Минаж и Скепта. В октябре 2019 года Поп выпустил коллаборацию с американским рэпером Лил Тиджеем War. В декабре 2019 года Смоук выпустил записанный при участии американского певца Calboy сингл 100k on a Coupe, а также посотрудничал с рэп-звездой Трэвисом Скоттом. В начале февраля 2020 года выпустил свой второй микстейп Meet the Woo 2.
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Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка - стоимость товара 6160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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