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Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка

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Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 1
Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 2
Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 3
Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 4
Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 5
Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 6
Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 7
Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 8
Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 9
Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 10
Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Pontes
Альбом (сингл)
Perfil
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 1
  • Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 2
  • Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 3
  • Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 4
  • Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 5
  • Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 6
  • Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 7
  • Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 8
  • Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 9
  • Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 10
  • Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617343
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445084197]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Pontes
Альбом (сингл)
Perfil
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск

Отзывы о товаре Dulce Pontes - Perfil (0602445084197) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445084197]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Pontes
Альбом (сингл)
Perfil
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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