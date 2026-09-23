Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка
Caramba - ремастированное переиздание студийного альбома джазового трубача Ли Моргана, первоначально выпущенного в 1969 году. Альбом также был записан с участием следующих музыкантов: Бенни Мопин (тенор-саксофон), Сидар Уолтон (пианино), Реджинальд Уоркмен (бас) и Билли Хиггинс (ударные). Аудиофильское ремастрированное переиздание 2022 года с оригинальных аналоговых мастер-лент издание на 180-граммовом чёрном виниле в серии Blue Note Classic Vinyl Series. Эдвард Ли Морган - американский джазмен-трубач, игравший в стиле хард-боп. На протяжении 1960-х Морган записал двадцать альбомов как солист, а также продолжил записываться к качестве исполнителя в альбомах других музыкантов, таких как Night Dreamer Уэйна Шортера, Mr. Natural Стэнли Тёррентайна, The Night of the Cookers Фредди Хаббарда, Dippin, A Caddy for Daddy, A Slice of the Top, Straight No Filter Хэнка Мобли, Jackknife and Consequence Джеки МакЛина, Mode for Joe Джо Хендерсона, Tender Moments МакКой Тёрнера, Think and Turning Point Лонни Смита, The Prime Element Элвина Джонса, Easterly Winds Джека Вильсона, Love Bug Ройбена Вильсона, Mother Ship Ларри Янга, Lee Morgan and Clifford Jordan Live in Baltimore 1968, Grass Roots Эндрю Хилла, а также в нескольких альбомах Арта Блэйки и Jazz Messengers.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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