Top.Mail.Ru
Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка - фото 1
Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка - фото 2
Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка - фото 3
Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка - фото 4
Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка - фото 5
Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка - фото 6
Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка - фото 7
Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Bennie Maupin, Billy Higgins, Cedar Walton, Lee Morgan, Reginald Workman
Альбом (сингл)
Caramba
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка - фото 1
  • Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка - фото 2
  • Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка - фото 3
  • Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка - фото 4
  • Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка - фото 5
  • Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка - фото 6
  • Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка - фото 7
  • Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617289
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438761852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Bennie Maupin, Billy Higgins, Cedar Walton, Lee Morgan, Reginald Workman
Альбом (сингл)
Caramba
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка

Caramba - ремастированное переиздание студийного альбома джазового трубача Ли Моргана, первоначально выпущенного в 1969 году. Альбом также был записан с участием следующих музыкантов: Бенни Мопин (тенор-саксофон), Сидар Уолтон (пианино), Реджинальд Уоркмен (бас) и Билли Хиггинс (ударные). Аудиофильское ремастрированное переиздание 2022 года с оригинальных аналоговых мастер-лент издание на 180-граммовом чёрном виниле в серии Blue Note Classic Vinyl Series. Эдвард Ли Морган - американский джазмен-трубач, игравший в стиле хард-боп. На протяжении 1960-х Морган записал двадцать альбомов как солист, а также продолжил записываться к качестве исполнителя в альбомах других музыкантов, таких как Night Dreamer Уэйна Шортера, Mr. Natural Стэнли Тёррентайна, The Night of the Cookers Фредди Хаббарда, Dippin, A Caddy for Daddy, A Slice of the Top, Straight No Filter Хэнка Мобли, Jackknife and Consequence Джеки МакЛина, Mode for Joe Джо Хендерсона, Tender Moments МакКой Тёрнера, Think and Turning Point Лонни Смита, The Prime Element Элвина Джонса, Easterly Winds Джека Вильсона, Love Bug Ройбена Вильсона, Mother Ship Ларри Янга, Lee Morgan and Clifford Jordan Live in Baltimore 1968, Grass Roots Эндрю Хилла, а также в нескольких альбомах Арта Блэйки и Jazz Messengers.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438761852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1969
Исполнитель
Bennie Maupin, Billy Higgins, Cedar Walton, Lee Morgan, Reginald Workman
Альбом (сингл)
Caramba
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
Caramba - ремастированное переиздание студийного альбома джазового трубача Ли Моргана, первоначально выпущенного в 1969 году. Альбом также был записан с участием следующих музыкантов: Бенни Мопин (тенор-саксофон), Сидар Уолтон (пианино), Реджинальд Уоркмен (бас) и Билли Хиггинс (ударные). Аудиофильское ремастрированное переиздание 2022 года с оригинальных аналоговых мастер-лент издание на 180-граммовом чёрном виниле в серии Blue Note Classic Vinyl Series. Эдвард Ли Морган - американский джазмен-трубач, игравший в стиле хард-боп. На протяжении 1960-х Морган записал двадцать альбомов как солист, а также продолжил записываться к качестве исполнителя в альбомах других музыкантов, таких как Night Dreamer Уэйна Шортера, Mr. Natural Стэнли Тёррентайна, The Night of the Cookers Фредди Хаббарда, Dippin, A Caddy for Daddy, A Slice of the Top, Straight No Filter Хэнка Мобли, Jackknife and Consequence Джеки МакЛина, Mode for Joe Джо Хендерсона, Tender Moments МакКой Тёрнера, Think and Turning Point Лонни Смита, The Prime Element Элвина Джонса, Easterly Winds Джека Вильсона, Love Bug Ройбена Вильсона, Mother Ship Ларри Янга, Lee Morgan and Clifford Jordan Live in Baltimore 1968, Grass Roots Эндрю Хилла, а также в нескольких альбомах Арта Блэйки и Jazz Messengers.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lee Morgan - Caramba (0602438761852) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...