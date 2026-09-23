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Nicki Minaj - Queen (coloured) (0602567817529) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nicki Minaj - Queen (coloured) (0602567817529) виниловая пластинка

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Nicki Minaj - Queen (coloured) (0602567817529) виниловая пластинка - фото 1
Nicki Minaj - Queen (coloured) (0602567817529) виниловая пластинка - фото 2
Nicki Minaj - Queen (coloured) (0602567817529) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nicki Minaj
Альбом (сингл)
Queen
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nicki Minaj - Queen (coloured) (0602567817529) виниловая пластинка - фото 1
  • Nicki Minaj - Queen (coloured) (0602567817529) виниловая пластинка - фото 2
  • Nicki Minaj - Queen (coloured) (0602567817529) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617282
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Nicki Minaj - Queen (coloured) (0602567817529) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567817529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nicki Minaj
Альбом (сингл)
Queen
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Ganja Burn, Majesty, Barbie Dreams, Rich Sex, Hard White, Bed, Thought I Knew You, Run & Hide, Chun Swae, Chun-Li, LLC, Good Form, Nip Tuck, 2 Lit 2 Late Interlude, Come See About Me, Sir, Miami, Coco Chanel, Inspirations Outro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nicki Minaj - Queen (coloured) (0602567817529) виниловая пластинка

"Memento Mori" - пятнадцатый студийный альбом Depeche Mode, вышедший в 2023 году. Альбом прервал пятилетний перерыв в дискографии группы, наступивший после выхода их предыдущего альбома, "Spirit" в 2017 году и заслужил высокую оценку у музыкальных критиков. Издание на двух чёрных 180-гр винилах в тройном разворотном конверте содержит постер. Лицевая сторона конверта с тиснением. Первый диск с записью на двух сторонах, второй диск с односторонней записью, на второй стороне - гравировка. Depeche Mode - британская музыкальная группа, образованная в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс). Постоянные участники группы - Мартин Гор (клавишные, гитара, бэк-вокал, вокал, автор песен), Дэйв Гаан (вокал) продолжают успешно выступать, клавишник Энди Флетчер ушёл из жизни в 2022 году. Музыкантам Depeche Mode удалось сочетать электронное звучание с элементами рок- и поп-музыки и стать одной из самых популярных групп в мире. В активе Depeche Mode свыше 100 млн проданных записей, выступления перед 30 млн фанатов по всему миру. Студийные альбомы Depeche Mode попадали в Топ-10 более чем в 20 странах, в том числе в Великобритании и США. Альбом 2013 года, "DeltaMachine", дебютировал в качестве альбома на первой строчке в хит-парадах 12 стран. На концертах в поддержку этого альбома, организованных Depeche Mode по всему миру побывали более 2.5 млн. человек.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567817529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Nicki Minaj
Альбом (сингл)
Queen
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Ganja Burn, Majesty, Barbie Dreams, Rich Sex, Hard White, Bed, Thought I Knew You, Run & Hide, Chun Swae, Chun-Li, LLC, Good Form, Nip Tuck, 2 Lit 2 Late Interlude, Come See About Me, Sir, Miami, Coco Chanel, Inspirations Outro
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Memento Mori" - пятнадцатый студийный альбом Depeche Mode, вышедший в 2023 году. Альбом прервал пятилетний перерыв в дискографии группы, наступивший после выхода их предыдущего альбома, "Spirit" в 2017 году и заслужил высокую оценку у музыкальных критиков. Издание на двух чёрных 180-гр винилах в тройном разворотном конверте содержит постер. Лицевая сторона конверта с тиснением. Первый диск с записью на двух сторонах, второй диск с односторонней записью, на второй стороне - гравировка. Depeche Mode - британская музыкальная группа, образованная в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс). Постоянные участники группы - Мартин Гор (клавишные, гитара, бэк-вокал, вокал, автор песен), Дэйв Гаан (вокал) продолжают успешно выступать, клавишник Энди Флетчер ушёл из жизни в 2022 году. Музыкантам Depeche Mode удалось сочетать электронное звучание с элементами рок- и поп-музыки и стать одной из самых популярных групп в мире. В активе Depeche Mode свыше 100 млн проданных записей, выступления перед 30 млн фанатов по всему миру. Студийные альбомы Depeche Mode попадали в Топ-10 более чем в 20 странах, в том числе в Великобритании и США. Альбом 2013 года, "DeltaMachine", дебютировал в качестве альбома на первой строчке в хит-парадах 12 стран. На концертах в поддержку этого альбома, организованных Depeche Mode по всему миру побывали более 2.5 млн. человек.
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Nicki Minaj - Queen (coloured) (0602567817529) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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