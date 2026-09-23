Nicki Minaj - Queen (coloured) (0602567817529) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Nicki Minaj - Queen (coloured) (0602567817529) виниловая пластинка
"Memento Mori" - пятнадцатый студийный альбом Depeche Mode, вышедший в 2023 году. Альбом прервал пятилетний перерыв в дискографии группы, наступивший после выхода их предыдущего альбома, "Spirit" в 2017 году и заслужил высокую оценку у музыкальных критиков. Издание на двух чёрных 180-гр винилах в тройном разворотном конверте содержит постер. Лицевая сторона конверта с тиснением. Первый диск с записью на двух сторонах, второй диск с односторонней записью, на второй стороне - гравировка. Depeche Mode - британская музыкальная группа, образованная в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс). Постоянные участники группы - Мартин Гор (клавишные, гитара, бэк-вокал, вокал, автор песен), Дэйв Гаан (вокал) продолжают успешно выступать, клавишник Энди Флетчер ушёл из жизни в 2022 году. Музыкантам Depeche Mode удалось сочетать электронное звучание с элементами рок- и поп-музыки и стать одной из самых популярных групп в мире. В активе Depeche Mode свыше 100 млн проданных записей, выступления перед 30 млн фанатов по всему миру. Студийные альбомы Depeche Mode попадали в Топ-10 более чем в 20 странах, в том числе в Великобритании и США. Альбом 2013 года, "DeltaMachine", дебютировал в качестве альбома на первой строчке в хит-парадах 12 стран. На концертах в поддержку этого альбома, организованных Depeche Mode по всему миру побывали более 2.5 млн. человек.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитDeftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитTyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитQueens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитAlter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитExodus - Persona Non Grata (Coloured) (0727361415914) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитCharlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитMick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитPearl Jam, Gigaton (0602508630231) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитMax Raabe, MTV Unplugged (0028948373475) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитRammstein - Liebe Ist Fur Alle Da (0602527296784) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитThirty Seconds To Mars - Thirty Seconds To Mars (0602547993656) ...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Nicki Minaj - Queen (coloured) (0602567817529) виниловая пластинка