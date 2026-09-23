Top.Mail.Ru
The Kinks - The Kink Kontroversy (4050538813043) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Kinks - The Kink Kontroversy (4050538813043) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Kinks - The Kink Kontroversy (4050538813043) виниловая пластинка - фото 1
The Kinks - The Kink Kontroversy (4050538813043) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
THE KINK KONTROVERSY
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Kinks - The Kink Kontroversy (4050538813043) виниловая пластинка - фото 1
  • The Kinks - The Kink Kontroversy (4050538813043) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617233
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Kinks - The Kink Kontroversy (4050538813043) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538813043]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
THE KINK KONTROVERSY
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Milk Cow Blues, Ring the Bells, Gotta Get the First Plane Home, When I See That Girl of Mine, Free, Till the End of the Day, The World Keeps Going Round, Island, Where Have All the Good Times Gone, It's Too Late, What's in Store for Me, You Can't Win
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Kinks - The Kink Kontroversy (4050538813043) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Milk Cow Blues, Ring the Bells, Gotta Get the First Plane Home, When I See That Girl of Mine, Free, Till the End of the Day, The World Keeps Going Round, Island, Where Have All the Good Times Gone, It's Too Late, What's in Store for Me, You Can't Win

Отзывы о товаре The Kinks - The Kink Kontroversy (4050538813043) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538813043]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
THE KINK KONTROVERSY
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Milk Cow Blues, Ring the Bells, Gotta Get the First Plane Home, When I See That Girl of Mine, Free, Till the End of the Day, The World Keeps Going Round, Island, Where Have All the Good Times Gone, It's Too Late, What's in Store for Me, You Can't Win
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Milk Cow Blues, Ring the Bells, Gotta Get the First Plane Home, When I See That Girl of Mine, Free, Till the End of the Day, The World Keeps Going Round, Island, Where Have All the Good Times Gone, It's Too Late, What's in Store for Me, You Can't Win
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Kinks - The Kink Kontroversy (4050538813043) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3930 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...