King Crimson - Lizard (0633367791818) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара King Crimson - Lizard (0633367791818) виниловая пластинка
Lizard - третий студийный альбом британской рок-группы King Crimson, выпущенный в 1970 году. Он записан переходным составом, который никогда не выступал на концертах. Кроме того, это единственная пластинка, где Гордон Хаскелл (вокал и бас-гитара) и Энди Маккаллох (ударные) представлены официальными участниками коллектива. Юбилейное в честь 40-летия выхода ремастированное переиздание на 200-гр чёрном виниле. Микс выполнен музыкантами Стивеном Уилсоном и Робертом Фриппом (King Crimson). Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп. В 2009 году произошел очередной расход, в настоящий момент официальная дискография группы насчитывает 13 альбомов.
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