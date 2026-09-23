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King Crimson - Islands (0633367791917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Crimson - Islands (0633367791917) виниловая пластинка

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King Crimson - Islands (0633367791917) виниловая пластинка - фото 1
King Crimson - Islands (0633367791917) виниловая пластинка - фото 2
King Crimson - Islands (0633367791917) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Islands
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Crimson - Islands (0633367791917) виниловая пластинка - фото 1
  • King Crimson - Islands (0633367791917) виниловая пластинка - фото 2
  • King Crimson - Islands (0633367791917) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617219
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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King Crimson - Islands (0633367791917) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0633367791917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Islands
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Formentera Lady, Sailor's Tale, The Letters, Ladies Of The Road, Preluong Of The Gulls, Islands
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - Islands (0633367791917) виниловая пластинка

Музыкальный альбом в исполнении группы "King Crimson" и Роберта Фриппа.

Отзывы о товаре King Crimson - Islands (0633367791917) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0633367791917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Islands
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Formentera Lady, Sailor's Tale, The Letters, Ladies Of The Road, Preluong Of The Gulls, Islands
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Музыкальный альбом в исполнении группы "King Crimson" и Роберта Фриппа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - Islands (0633367791917) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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