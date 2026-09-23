INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка
Elegantly Wasted - переиздание на 180-граммовом виниле десятого студийного альбома группы INXS, впервые вышедшего 4 апреля 1997 года. В дискографии группы диск стал последним альбомом, в записи которого принял участие Майкл Хатчинс. В начале лета 1996 года группа перебралась в Ванкувер, чтобы начать запись материала под руководством продюсера Брюса Фэйрбейрона (известного по работе с Loverboy, Blue ?yster Cult, Bon Jovi, Poison, Aerosmith, AC/DC, Scorpions, Van Halen и Chicago). Полученный результат стал своего рода продолжением предыдущих двух альбомов Welcome To Wherever You Are (1992) Full Moon, Dirty Hearts (1993), в которых (под руководством Марка Опитца) группа экспериментировала с более сырым звуком в угоду моде на гранж. Помимо дальнейшего развития и переработки стиля предыдущих двух пластинок, INXS добавили элементы блюза (Searching, Girl Оn Fire и Dont Loose Your Head) и фирменную для коллектива комбинацию танцевальной и фанк-музыки а-ля What You Need и Need You Tonight (Elegantly Wasted). Производство альбома было завершено Майклом Хатченсом и Эндрю Фаррисом в конце лета в Испании. В поддержку альбома было выпущено три сингла - Elegantly Wasted, Everything и Dont Loose Your Head. INXS- австралийская рок-группа, основанная в 1977 году. Пик популярности коллектива пришелся на 1987 год и связан с выходом мультиплатинового альбома Kick. В 1997 году фронтмен группы Майкл Хатчинс покончил с собой и коллектив на время распался. В дальнейшем музыканты предпринимали попытки начать работать с другим вокалистом, однако они не увенчались успехом, поэтому в 2012 году было принято решение о роспуске группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитPatricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Viny...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDepeche Mode - Speak & Spell (0889853299911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитThe Police - Outlandos D'Amour (0082839475310) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитBritney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитPaul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон (4680068802998) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитKylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитГудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Крещение Огнем. Перезагрузка (2Lp) (4680068801991) винило...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитДмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитЛяпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) вини...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка