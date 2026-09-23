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Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка

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Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 1
Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 2
Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 3
Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 4
Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 5
Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 6
Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 7
Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 8
Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 9
Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 10
Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Niall Horan
Альбом (сингл)
Heartbreak Weather
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 1
  • Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 2
  • Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 3
  • Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 4
  • Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 5
  • Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 6
  • Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 7
  • Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 8
  • Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 9
  • Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 10
  • Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617189
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508633867]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Niall Horan
Альбом (сингл)
Heartbreak Weather
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Heartbreak Weather, Black and White, Dear Patience, Bend The Rules, Small Talk, Nice to Meet Ya, Put a Little Love on Me, Arms Of A Stranger, Everywhere, Cross Your Mind, Angel, No Judgement, San Francisco, Still
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка

Heartbreak Weather - студийный альбом 2020 года ирландского певца Найла Хорана. Найл Джеймс Хоран - ирландский певец, получивший известность благодаря группе One Direction и участию в шоу ThexFactor в 2010 году.

Отзывы о товаре Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508633867]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Niall Horan
Альбом (сингл)
Heartbreak Weather
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Heartbreak Weather, Black and White, Dear Patience, Bend The Rules, Small Talk, Nice to Meet Ya, Put a Little Love on Me, Arms Of A Stranger, Everywhere, Cross Your Mind, Angel, No Judgement, San Francisco, Still
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Heartbreak Weather - студийный альбом 2020 года ирландского певца Найла Хорана. Найл Джеймс Хоран - ирландский певец, получивший известность благодаря группе One Direction и участию в шоу ThexFactor в 2010 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Niall Horan - Heartbreak Weather (0602508633867) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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