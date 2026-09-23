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Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка

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Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - фото 1
Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - фото 2
Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - фото 3
Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - фото 4
Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - фото 5
Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - фото 6
Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - фото 7
Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - фото 8
Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - фото 9
Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ariana Grande
Альбом (сингл)
Dangerous Woman
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - фото 1
  • Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - фото 2
  • Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - фото 3
  • Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - фото 4
  • Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - фото 5
  • Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - фото 6
  • Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - фото 7
  • Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - фото 8
  • Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - фото 9
  • Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617172
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602547868541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ariana Grande
Альбом (сингл)
Dangerous Woman
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Трек-лист
Moonlight, Dangerous Woman, Be Alright, Into You, Side To Side, Let Me Love You, Greedy, Leave Me Lonely, Everyday, Sometimes, I Dont Care, Bad Decisions, Touch It, Knew Better / Forever Boy, Thinking Bout You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 2 диска

Отзывы о товаре Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602547868541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ariana Grande
Альбом (сингл)
Dangerous Woman
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Трек-лист
Moonlight, Dangerous Woman, Be Alright, Into You, Side To Side, Let Me Love You, Greedy, Leave Me Lonely, Everyday, Sometimes, I Dont Care, Bad Decisions, Touch It, Knew Better / Forever Boy, Thinking Bout You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 2 диска
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ariana Grande - Dangerous Woman (0602547868541) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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