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Eels - Extreme Witchcraft (5400863063221) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eels - Extreme Witchcraft (5400863063221) виниловая пластинка

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Eels - Extreme Witchcraft (5400863063221) виниловая пластинка - фото 1
Eels - Extreme Witchcraft (5400863063221) виниловая пластинка - фото 2
Eels - Extreme Witchcraft (5400863063221) виниловая пластинка - фото 3
Eels - Extreme Witchcraft (5400863063221) виниловая пластинка - фото 4
Eels - Extreme Witchcraft (5400863063221) виниловая пластинка - фото 5
Eels - Extreme Witchcraft (5400863063221) виниловая пластинка - фото 6
Eels - Extreme Witchcraft (5400863063221) виниловая пластинка - фото 7
Eels - Extreme Witchcraft (5400863063221) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
Extreme Witchcraft
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Eels - Extreme Witchcraft (5400863063221) виниловая пластинка - фото 1
  • Eels - Extreme Witchcraft (5400863063221) виниловая пластинка - фото 2
  • Eels - Extreme Witchcraft (5400863063221) виниловая пластинка - фото 3
  • Eels - Extreme Witchcraft (5400863063221) виниловая пластинка - фото 4
  • Eels - Extreme Witchcraft (5400863063221) виниловая пластинка - фото 5
  • Eels - Extreme Witchcraft (5400863063221) виниловая пластинка - фото 6
  • Eels - Extreme Witchcraft (5400863063221) виниловая пластинка - фото 7
  • Eels - Extreme Witchcraft (5400863063221) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617119
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
Extreme Witchcraft
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eels - Extreme Witchcraft (5400863063221) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск

Отзывы о товаре Eels - Extreme Witchcraft (5400863063221) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
Extreme Witchcraft
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск
Самовывоз
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Отзывы


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