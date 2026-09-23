Top.Mail.Ru
Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка - фото 1
Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка - фото 2
Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка - фото 3
Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка - фото 4
Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка - фото 5
Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка - фото 6
Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка - фото 7
Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
BACK IN BLACK
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка - фото 1
  • Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка - фото 2
  • Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка - фото 3
  • Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка - фото 4
  • Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка - фото 5
  • Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка - фото 6
  • Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка - фото 7
  • Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617100
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538769586]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
BACK IN BLACK
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Takeover, Open Ya Mind, Anymore, Certified, Bye Bye, Come with Me, The Original, Hit 'Em, Break Of Dawn, Champion Sound, The Ride
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Takeover, Open Ya Mind, Anymore, Certified, Bye Bye, Come with Me, The Original, Hit 'Em, Break Of Dawn, Champion Sound, The Ride

Отзывы о товаре Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538769586]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Cypress Hill
Альбом (сингл)
BACK IN BLACK
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Takeover, Open Ya Mind, Anymore, Certified, Bye Bye, Come with Me, The Original, Hit 'Em, Break Of Dawn, Champion Sound, The Ride
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Takeover, Open Ya Mind, Anymore, Certified, Bye Bye, Come with Me, The Original, Hit 'Em, Break Of Dawn, Champion Sound, The Ride
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cypress Hill - Back In Black (4050538769586) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...